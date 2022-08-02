نسب القبول في كلية السياحة جامعة الملك عبد العزيز 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على نسبة التسجيل و القبول في كلية السياحة جامعة الملك عبد العزيز ، كونها من الكليات المميزة داخل المملكة السعودية كون أن نسبة القبول يتم نشرها حسب العلامات المتعلقة بالطلاب لكل عام ، و وذلك للإلتحاق بالكلية وهو ما يتوافق مع النسبة المرجحة للطالب وعليه يتم اعلان نسب القبول ، تابعوا معنا .

كلية السياحة جامعة الملك عبد العزيز

تعد كلية السياحة من الكليات الرسمية التابعة لجامعة الملك عبد العزيز، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جدة. تهدف رؤية الدولة لعام 2030 إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتركيز على قطاع السياحة. أما إنشاء الكلية فكان تنفيذاً للمرسوم الملكي رقم (14/45/1428) والذي تم تنفيذه رسمياً اعتباراً من عام 1428 هـ. تضم الكلية كل من المؤسسات التالية

قسم الفنادق والضيافة (HT).

قسم السياحة والسفر (TT).

معدلات القبول في كلية السياحة بجامعة الملك عبد العزيز 1444

لم تعلن كلية السياحة رسمياً عن معدلات قبول محددة لعام 1444، حيث يعتمد القبول الجامعي في جامعة الملك عبد العزيز على ما يعرف بالنسب المرجحة للتمييز بين المتقدمين والمتقدمين، وتتفاوت بين حاملي الشهادات العلمية. والثانوية الأدبية وتأتي بالترتيب الآتي

معدلات القبول المرجحة للمسارات العلمية (ذكور وإناث) تحقيق النسبة التالية (نسبة الثانوية العامة × 50٪) + (القدرة × 30٪) + (درجة التحصيل × 20٪).

معدلات القبول المرجحة للمسارات الأدبية (طلاب) تحقيق النسبة التالية (نسبة الثانوية العامة × 60٪) + (درجة القدرة × 40٪).



شروط القبول العامة بجامعة الملك عبد العزيز

أشارت عمادة القبول والتسجيل إلى بعض الشروط التي يجب اجتيازها لقبول طلبات التسجيل للراغبين في الالتحاق بأي من التخصصات والمسارات بجامعة الملك عبد العزيز، وجاءت على النحو التالي

يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية ويحمل جنسية الدولة.

يُعفى من شرط الجنسية كل من كان طالبًا أجنبيًا من أم سعودية، حيث يُعامل معاملة المواطن.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في المملكة العربية السعودية. الجامعة تعتذر عن قبول أي دبلوم ثانوي مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات. أي أن الجامعة تقبل الشهادات من العام الدراسي 1438/1439 هـ وما بعده.

الحصول على موافقة رسمية وموقعة من الجهة التي يعمل بها الطالب.

شروط خاصة للطلاب اجتياز اختبار القدرة والتحصيل في حالة الرغبة في الالتحاق بأي من المسارات والتخصصات العلمية بالجامعة. الخضوع لاختبار القدرات رغبة في الارتقاء إلى أحد المسارات الإدارية.

شروط خاصة للطالبات يجب أن تخضع الطالبة لاختبار القدرة والإنجاز إذا رغبت في الالتحاق بأي من المسارات (صحية، علمية، إدارية / إنسانية، قبول مباشر).

يجب على الطلاب تسجيل طلب الالتحاق الخاص بهم إلكترونيًا، والتأكد من تطابق المعلومات الشخصية، حيث يتم رفض الطلبات المخالفة.

ألا يكون الطالب قد تعرض لأي فصل جامعي سواء تأديبياً أو إدارياً خلال سنوات دراسته، حيث تلغي الجامعة قبولها إذا تبين أن هناك فصل سابق.

تعفي الجامعة الطالب الكفيف من كافة اختبارات التقييم بناء على قرار المركز الوطني للقياس بوزارة التربية والتعليم.

القبول في كلية السياحة بجامعة الملك عبد العزيز 1444

يمكن للطالب أو الطالبة التسجيل في كلية السياحة بجامعة الملك عبد العزيز وفق مجموعة من الخطوات الإلكترونية عبر موقع الجامعة على الإنترنت، موضحة في النقاط التالية

الذهاب إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز مباشرة.

انقر فوق خيار “تسجيل”.

نقوم بإدخال نوع الهوية (سعودي أو غير سعودي)

نحدد الجنس.

اكتب جميع البيانات الشخصية المتاحة في الحقول المخصصة لكل معلومة.

انقر فوق علامة التبويب “تنفيذ”. تقوم الجامعة بعملية سحب خيار (للحصول على معلومات من مركز المعلومات الوطني.

يمكن للطالب تعديل بعض البيانات الشخصية مثل رقم الاتصال والبريد الإلكتروني إذا لزم الأمر.

أدخل بطريقة منظمة رغبات البرنامج الذي يرغب الطالب في الالتحاق به (هنا يختار كلية السياحة من القائمة المنبثقة).

نؤكد طلب القبول لمقدم الطلب. إذا تم ترشيح المتقدم من قبل الجامعة، انقر فوق (أكمل إجراءات القبول).

سنحدد موعد اختبار اللغة الإنجليزية في وقت لاحق.

وثائق القبول لكلية السياحة جامعة الملك عبد العزيز

يجب على الطالب إرفاق مجموعة من الأوراق الثبوتية التي من شأنها تأكيد طلب التسجيل، وتتضمن حزمة من المستندات الأساسية، والتي جاءت على النحو التالي

إحضار أصل شهادة الثانوية العامة وبطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

إحضار صورة شخصية ملونة مقاس (4 × 6 سم). أن تكون خلفية الصورة بيضاء (محجبة للطالبة).

يجب إرفاق موافقة من جهة العمل للطالب العامل في أي من القطاعات الحكومية أو الخاصة.

إرفاق أصل شهادة الميلاد وهوية الأم وهوية الابن من قبل الطلاب غير السعوديين ومن أم سعودية أو من أم لابن سعودي.

يلزم إرفاق إفادة مصدقة توضح سبب انسحاب الطالب من أي مؤسسة تعليمية في حال انسحابه.

للاستفادة من الإعفاءات يجب على (ذوي الاحتياجات الخاصة) إرفاق إثبات رسمي صادر عن مركز الاحتياجات وتحديد نوع الإعاقة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.



رابط الموقع الإلكتروني لكلية السياحة جامعة الملك عبد العزيز

يمكن للطالب الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لكلية السياحة بجامعة الملك عبد العزيز “” حيث تعلن الجامعة عن آخر المستجدات المتعلقة بالعملية التعليمية أحد الإعلانات المتعلقة بإجراءات القبول وشروط ومعايير القبول الجامعي وإجراءات التسجيل و الآخرين فيما يتعلق بالمسارات والمناهج والدورات.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف نسب القبول في كلية السياحة جامعة الملك عبد العزيز 1444 ، و رابط الموقع الإلكتروني لكلية السياحة جامعة الملك عبد العزيز ، و وثائق القبول لكلية السياحة جامعة الملك عبد العزيز .