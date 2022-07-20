نسب القبول فِيْ جامعة الملك خالد وتخصصات الجامعة

تم الإعلان عن بدء التسجيل للفصل الدراسي الثاني جامعة الملك خالد فِيْما يتعلق برسوم القبول عام 1444، يرغب العديد من الطلاب والطالبات فِيْ الالتحاق بالفصل الدراسي الثاني لعام 1444، وجامعة القاهرة. أشاد الملك تقع فِيْ مدينة أبها بالمملكة العربية السَعُودِيْة. هِيْ جامعة حكومية تأسست عام 1419. بدأت جامعة الملك خالد عملها بأربع كليات وهِيْ كلية الشريعة وأصول الدين، كلية الطب، كلية التربية، كلية اللغة العربية والاجتماعية والإدارية. العلوم، ولاحقًا ضمت عددًا من الكليات الجديدة، مثل كلية العلوم الصحية وكليات المعلمين وكليات البنات، حيث توسعت كلية الملك خالد إلى 29 كلية للطلاب والطالبات، وفرع الإمام محمد بن سعود الإسلامي. اندمجت الجامعة وجامعة الملك سعود فِيْ منطقة عسير وسميت جامعة الملك خالد.

احتلت جامعة الملك خالد المرتبة 2069 عالمياً من خلال ترتيب Webometrics، والمرتبة 448 عالمياً كتصنيف دولي للجامعات حسب تصنيف QS، وفِيْ عام 2022 احتلت المرتبة 24 عالمياً، وجامعة الملك خالد المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات فِيْ المملكة. المملكة العربية السَعُودِيْة وأصبحت واحدة من أفضل 10 جامعات عربية.

معدلات القبول بجامعة الملك خالد 1444 –

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السَعُودِيْة عن معدلات القبول بجامعة الملك خالد فِيْ جميع التخصصات، مما يتيح الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق بالجامعة فِيْ مختلف التخصصات.

مقر جامعة الملك خالد للطالبات بسامر

حددت جامعة الملك خالد بالمركز الجامعي للطالبات بالسامر رسوم القبول للتخصصات المختلفة.

الحد الأدنى للقبول فِيْ علوم الحاسب للفصل الدراسي الثاني 84.96

الحد الأدنى لنسبة الدخل لنظام المعلومات للفصل الدراسي الثاني 85.45

الحد الأدنى لمعدل القبول فِيْ علوم المختبرات الطبية للفصل الدراسي الثاني 88.06

الحد الأدنى لمعدل القبول فِيْ التمريض للفصل الدراسي الثاني 87.60

الحد الأدنى لنسبة القبول فِيْ العلاج الطبيعي للفصل الثاني 88.76

الحد الأدنى لمعدل القبول فِيْ الأشعة التشخيصية للفصل الدراسي الثاني هُو 89.43

الحد الأدنى لنسبة القبول فِيْ الصيدلة للفصل الدراسي الثاني هُو 91.16

الحد الأدنى للقبول فِيْ طب وجراحة الفم والأسنان للفصل الدراسي الثاني هُو 93.70

مجمع العلوم بخميس مشيط للطالبات –

بلغ معدل القبول فِيْ المجمع العلمي بخميس مشيط ثلاثة سباقات

الحد الأدنى للقبول فِيْ مهنة الصحة العامة فِيْ الفصل الدراسي الثاني هُو 88.07

الحد الأدنى للقبول فِيْ مهنة الهندسة الصناعية فِيْ الفصل الدراسي الثاني هُو 91.89

الحد الأدنى لمعدل القبول على درجة علوم التمريض فِيْ الفصل الثاني هُو 86.67.

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معدلات القبول لطالبات تخصص العلوم والآداب بخميس مشيط

معدل القبول باللغة الإنجليزية 74.94 مع اختبار القبول

معدل القبول للغة العربية 78.59

معدل القبول فِيْ الدراسات الإسلامية 79.40

معدل قبول علوم الحاسب 83.89

معدل قبول نظم المعلومات 84.43

رسوم القبول فِيْ المجمع الأكاديمي بتنومة

معدل قبول الطلاب والطالبات بالمجمع الأكاديمي بتنومة

معدل قبول الكَمْبيوتر 72.08

معدل قبول اللغة الإنجليزية 76.92

معدل قبول التمويل 78.29

معدل القبول الجغرافِيْ 80.28

معدل القبول للغة العربية 80.39

معدل القبول فِيْ التاريخ هُو 80.84

نسبة قبول الأصول للأصول 81.82

معدل قبول علم النفس 86.70

معدل القبول الشرعي 83.57

معدلات قبول مجمع الاقتصاد المنزلي

معدل القبول فِيْ التدبير المنزلي فِيْ الفصل الثاني 83.23

معدل القبول لتصميم الأزياء فِيْ الفصل الثاني 85.20

بلغت نسبة القبول فِيْ المحاسبة فِيْ الفصل الثاني 87.45

معدل قبول إدارة الأعمال 89.47

معدل قبول القانون 91.98

تخصصات جامعة الملك خالد عام 1444 –

تقدم جامعة الملك خالد العديد من التخصصات الجامعية لوجود فروق فردية بين الطلاب، ولكل طالب فرصة اختيار التخصص الذي يناسب قدراته وميوله العلمية والتطبيقية.