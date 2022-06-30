نسب القبول فِيْ جامعة الملك خالد 1444

تم الإعلان مؤخرًا عن معدلات القبول فِيْ جامعة الملك خالد 1444 وهِيْ من أهم وأهم القضايا للطلاب الراغبين فِيْ الالتحاق بهذه الكلية المرموقة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. توفِيْر أفضل المعايير لضمان بيئة أكاديمية جذابة للتعليم والبحث كجزء من سعيها لاكتساب المهارات القيمة والمهارية لدخول سوق العمل بقيمة، وهذا يساعد على معرفة معدلات قبول جامعة الملك خالد لعام 1444.

جامعة الملك خالد

هِيْ جامعة حكومية تقع فِيْ مدينة أبها جنوب غرب المملكة العربية السَعُودِيْة. تأسست عام 1419 هـ، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفِيْن الملك عبد الله بن عبد العزيز خلفا له، يوم الثلاثاء 9/1/1419 هـ، بعد الموافقة على اندماج شركة تابعة للإمام محمد بن سعود. جامعة الإسلام وجامعة الملك سعود فِيْ منطقة عسير تحت مسمى جامعة الملك خالد.

بدأت الجامعة بأربع كليات هِيْ كلية الشريعة وأصول الدين وكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية وكلية الطب وكلية التربية. وفِيْ وقت لاحق، تمت إعادة هِيْكلة الكليات القائمة وإنشاء العديد من الكليات الجديدة، بينما أدرجت الجامعة كليات البنات وكليات المعلمين وكليات العلوم الصحية، ليصبح المجموع 29 كلية للطلاب والطالبات. وضع مجموعة من الأهداف منذ نشأتها وهِيْ

تحسين جودة التعليم والتعلم.

توفِيْر بيئة أكاديمية جذابة.

تعزيز التعاون الفعال مع المجتمع.

دعم وتطوير البحث العلمي.

تطوير الدراسات العليا.

تطوير الأداء المؤسسي.

تنمية الموارد المالية.

معدلات القبول بجامعة الملك خالد 1444

لا تزال معدلات القبول فِيْ جامعة الملك خالد للعام الدراسي 1444 هـ كَمْا كانت فِيْ العام الماضي، ولم يتم الإعلان عن شيء جديد حتى الآن. هذه النسب هِيْ كَمْا يلي

المعدل المؤهل للقبول بجامعة الملك خالد 1444

30٪ معدل تراكَمْي للمدرسة الثانوية. 30٪ اختبار القدرات العامة. 40٪ اختبار تحصيل.



معدل القبول المرجح لجامعة الملك خالد 1444

50٪ معدل تراكَمْي. 50٪ اختبار القدرات.



المعدلات المرجحة للقبول فِيْ تخصصات كلية الملك خالد

حدد مجلس الكلية النسب التي سيتم قبول الطلاب بها، وفق الآتي

معدلات القبول بجامعة الملك خالد للطالبات بسامر

تم اعتماد النسب المحددة لكل تخصص بشكل مختلف وكانت النسب المرجحة حسب الجدول التالي

تخصص معدل قبول أقل للنصف الأول معدل قبول أقل للنصف الثاني علوم الكَمْبيوتر 85.91 84.96. نظم المعلومات 86.48 85.45 علوم المختبرات الطبية 89.00 88.06 الرضاعة الطبيعية 89.23 87.60 علاج بدني 90.38 88.76 الأشعة التشخيصية 90.63 89.43 صيدلاني 92.34 91.16 طب الأسنان وجراحة الفم 93.70 93.70

معدلات القبول فِيْ المجمع العلمي بخميس مشيط للطالبات

تمت الموافقة على معدلات القبول التالية للطالبات فِيْ مجمع خميس مشيط وكانت كالتالي

الصحة العامة 88.07.2007

الهندسة الصناعية 91.89

علوم التمريض 86.67.

معدلات القبول فِيْ العلوم والآداب فِيْ خميس للبنات

فِيْ حرم جامعة خميس للعلوم والآداب، تمت الموافقة على معدلات القبول للطالبات على النحو التالي

اللغة الإنجليزية 74.94 مع اختبار تمهِيْدي.

عربى 78.59.59.37

الدراسات الإسلامية 79.40.000

المعلوماتية 83.89.2009

نظم المعلومات 84.43

معدلات القبول فِيْ مجمع تنومة الأكاديمي للطلاب والطالبات

حدد مجلس الجامعة معدلات القبول فِيْ باطنومة على النحو التالي

المعلوماتية 72.08.2022

اللغة الإنجليزية 76.92 للطلاب، ومعدل القبول للطالبات 71.15، بالإضافة إلى امتحان القبول.

التمويل 78.29.000

الجغرافِيْا 80.28.

عربي 80.39.39

التاريخ 80.84.

أصول الدين 81.82.000

الشريعة الإسلامية 83.57.

علم النفس 86.70.

معدلات القبول فِيْ مجمع محايل الأكاديمي

تم اعتماد معدلات قبول المجموعة الأكاديمية فِيْ الحَلْول التالية

الاقتصاد المنزلي 74.58 للطالبات.

الفِيْزياء 74.99 للطلاب و 71.10 للطلاب.

الرياضيات 75.46 للطلاب و 71.25 للطلاب.

الكيمياء 76.33

اللغة الإنجليزية 77.33 للطالبات و 71.34 للطالب مع اختبار تمهِيْدي لهم

المعلوماتية 78.11.

اللغة العربية 79.12.2022

نظم المعلومات 79.30.

علم الأحياء 79.48 للطلاب و 71.34 للذكور.

الدراسات الإسلامية 80.90 طالبة و 77.94 طالبًا.

إدارة الأعمال 84.38.38.

معدل القبول فِيْ أكاديمية العلوم الطلابية بأبها

تمت الموافقة على معدلات القبول للطالبات بأبها إحدى فروع جامعة الملك خالد على النحو التالي

الفِيْزياء 80.79.79

الرياضيات 80.83.0000

كيمياء 81.66.

الأحياء 83.56.

الإعلام والاتصال 86.13.

التمريض العام 82.12.2022

معدلات القبول فِيْ المدينة الجامعية

تمت الموافقة على معدلات القبول للطلبة الراغبين فِيْ الالتحاق بمنطقة المدينة الجامعية على النحو التالي

نظم المعلومات 80.53

المعلوماتية 81.06

هندسة الحاسوب 83.03.2007

الهندسة الكيميائية 84.09.2022

الهندسة المدنية 84.31

الصحة العامة 85.92

الهندسة الصناعية 84.68

علوم المختبرات الطبية 84.77

تقنية طب الأسنان 86.96

العلاج الطبيعي 84.80

الأشعة التشخيصية 85.27.2007

علوم التمريض 86.17

عدد المهندسين الميكانيكيين 85.73

الهندسة الكهربائية 86.40.000

تقنية التخدير 89.65

خدمات الطوارئ الطبية 89.78.000

صيدلي 90.70.0000

جراحة الفم والأسنان 93.66

الطب والجراحة 94.75

معدلات القبول فِيْ المدينة الجامعية بأبها

تمت الموافقة على معدلات القبول فِيْ المدينة الجامعية على النحو التالي

تخصص معدل القبول الفِيْزياء 72.84 الرياضيات 73.93 كيمياء 74.03 اللغة الإنجليزية 70.05 مادة الاحياء 75.51 جغرافِيْة 78.06 تاريخ 78.56 عربي 79.40 نظم المعلومات الإدارية 78.46 العناصر الأساسية للدين 80.94 هندسة معمارية 82.96 محاسبة 83.25 الوسائط و الاتصالات 82.95 التسويق والتجارة الإلكترونية 82.95 علم النفس 84.95 إدارة الأعمال / المالية 83.94 إدارة الأعمال 84.05 الشريعة الاسلامية 83.96 إدارة الأعمال / الموارد البشرية 85.27 قانون 90.11

معدل قبول الوحدات المنزلية

حدد قسم الاقتصاد المنزلي لطلابه معدلات القبول للجوانب الرئيسية لهذه الكلية للعام الدراسي 1444 هـ على النحو التالي

الأسرة 83.23.2022

تصميم الأزياء 85.20

محاسبة 87.45

إدارة الأعمال 89.47

القانون 91.98

معدل القبول فِيْ المجموعة الطلابية بإحدى مدارس الرفِيْدة

تم الإعلان عن معدلات القبول للمجموعة الطلابية بإحدى رفِيْدة فِيْ الفروع المختلفة التي تقدمها المجموعة وهِيْ كالتالي

تخصص معدل القبول اللغة الإنجليزية 74.20 الرياضيات 79.15 علوم الكَمْبيوتر 82.44

فرقة فتيات المجاردة

اختلف معدل القبول لعام 1444 هـ باختلاف التخصص وهُو كالتالي

الإنجليزية 70.01.2017

الرياضيات 74.02.2022

المعلوماتية 74.94.2007

فرقة نسائية رجال ألمع

وهِيْ فرع من فروع جامعة الملك خالد ومعدلات القبول للعام 1444 كالتالي

الإنجليزية 70.36.36

الرياضيات 74.51.2007

نظم المعلومات 75.04

دليل القبول بجامعة الملك خالد pdf

تمت الموافقة على دليل القياس الشامل للقبول فِيْ جميع الدراسات الجامعية التي تقدمها جامعة الملك خالد بكافة الكليات والمعاهد التابعة لها بصيغة PDF والصادرة منذ عام 1444 وتم اعتمادها سنويًا منذ ذلك الحين ولم يتم العثور على أي جديد يمكنك تنزيله مباشرة دليل القبول للعام الدراسي 1444 هـ وتحميله مباشرة لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

حساب النسبة المرجحة لجامعة الملك خالد

تعتبر النسبة المرجحة من الموضوعات التي تهم الطلاب الراغبين فِيْ الالتحاق بكلية الملك خالد، وذلك لمعرفة أهمية خلفِيْتهم الخاصة والمؤهلات التي يستوفون شروطها داخل الجامعة، والتي يتم تنظيمها ضمن رغبات الطلاب. حسب أولوية النسب وهِيْ كالتالي

النسبة المرجحة 50٪ من المعدل التراكَمْي لدبلوم الليسيوم مع إضافة 50٪ من اختبار القدرات فقط للتخصصات النظرية.

النسبة المئوية المؤهلة 30٪ من المعدل التراكَمْي للمرحَلْة الثانوية، إضافة 30٪ اختبار كفاءة و 40٪ اختبار أداء.

يمكنك أيضًا حساب المعدلات المرجحة لجامعة الملك خالد بالطريقة التالية

وتجدر الإشارة إلى أن جميع إجراءات الفرز والاختيار الأولي تتم إلكترونياً دون تدخل عنصر بشري ويتم الترويج وفقاً للشروط المحددة وعدد المقاعد المتاحة.

شروط القبول بجامعة الملك خالد 1444

حدد مكتب القبول والتسجيل بكلية الملك خالد عددًا من المتطلبات التي يجب أن يستوفِيْها الطالب الراغب فِيْ الالتحاق بأحد التخصصات، وذلك على النحو التالي

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أو أم من المملكة العربية السَعُودِيْة، وإذا كانت مقدمة الطلب أم من المملكة العربية السَعُودِيْة فعليها إرسال ما يثبت ذلك، سواء كان الإثبات من خلال الهُوية الوطنية للأم أو نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الأسرة.

اكتساب الهُوية الوطنية.

ألا يكون المتقدم مفصولًا أكاديميًا أو منضبطًا من الجامعة أو أي جامعة أخرى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أن لا يقل المعدل التراكَمْي للتعليم الثانوي العام عن 90٪ للقبول فِيْ المدارس الصحية، على أن الطالب خريج العام الحالي.

لم يمر أكثر من خمس سنوات على تاريخ تخرج ليسيوم.

كيفِيْة التقديم للقبول فِيْ جامعة الملك خالد 1444

فِيْما يلي خطوات التقديم للقبول فِيْ جامعة الملك خالد

ادخل مباشرة إلى بوابة مدخل جامعة الملك خالد.

من قائمة الإدخالات، حدد (طلب قبول درجة للطلاب من المملكة العربية السَعُودِيْة).

تحديد جنس المتقدم (الطالب).

ثم انقر فوق (طلب جديد).

أدخل رقم الهُوية أو السجل العام.

أدخل البيانات بالشكل المطلوب وستظهر فِيْ الموقع.

التأكد من صحة رقم الجوال لأنه يتواصل مع مقدم الطلب.

استحداث تخصصات مرتبة حسب أولوية رغبات الطالب.

بعد ذلك، يمكن الوصول إلى التطبيق ويمكن تعديل ترتيب الرغبات خلال فترة التقديم من خلال بوابة القبول.

حدد الجنس، ثم اختر تعديل التطبيق.

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رَابِطْ الموقع الرسمي لجامعة الملك خالد

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الذين يرغبون فِيْ الحصول على معلومات من مصدر رسمي زيارة موقع جامعة الملك خالد والاطلاع على آخر الإعلانات والقضايا المتعلقة بالقبول والتسجيل.

وبذلك نصل إلى نهاية المقال الذي تناولنا فِيْه معدلات القبول فِيْ جامعة الملك خالد 1444، لنوضح عبر سطور المقال المعدلات التي اعتمدتها الجامعة فِيْ قبول الطلاب فِيْ مختلف التخصصات والكليات المرتبطة بها. الجامعة، لتنتهِيْ فِيْ النهاية بالقبول فِيْ جامعة الملك خالد.