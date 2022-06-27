نسب القبول فِيْ جامعة الملك سعود 1444 طالبات أقل نسبة 2022

تبلغ معدلات القبول فِيْ جامعة الملك سعود 1444 طالبة، وهِيْ الأدنى فِيْ عام 2022 والتي قد يعتمد عليها مستقبل الطالبة. من خلال هذه النسبة يمكن تحديد احتمالية دخول الكلية أو تجاهلها والذهاب إلى جامعة أخرى تقبل الطالب ولكن النسبة ليست متماثلة. كل مسار جامعي له نسبته المئوية. لذلك سنعمل على توفِيْر معدلات القبول لجامعة الملك سعود 1444 طالباً، مع أهم المعلومات عن القبول والتسجيل 1444.

جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود جامعة معترف بها رسميًا، تضم عددًا كبيرًا من التخصصات العلمية والأدبية، ولديها مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا والدكتوراه، وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا وكبيرًا لهذه الجامعة على وجه الخصوص وتخصص 1٪ من الدولة الميزانية تأسست هذه الجامعة عام 1377 هـ بأمر ملكي. من أجل النهُوض بالتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ونتيجة للتطور فِيْ مجال البحث العلمي والمستوى العام دخلت الجامعة فِيْ التصنيفات العالمية والدولية لأفضل الجامعات حول العالم.

تاريخ القيد والقبول بجامعة الملك سعود 1444 طالبة

لم يتم الإعلان عن مواعيد التسجيل للقبول فِيْ جامعة الملك سعود كَمْا هُو الحال فِيْ العديد من الكليات الحكومية والخاصة الأخرى، لكن التواريخ الأولية التي انبثقت عن الاجتماع كانت

بدء التقديم للطالبات ستفتح البوابة يوم السبت 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م.

مَوعِد إغلاق بوابة التقديم للطالب الخميس 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق للتاريخ الميلادي 28 يوليو 2022 الساعة 12 ظهراً.

بدء التقديم للطالب من المقرر أن تفتح نافذة التقديم يوم الجمعة 23 ذو الحجة 1443 الموافق 22 يوليو 2022.

إغلاق بوابة تطبيق الطالب الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م.

يمكنكَمْ متابعة كافة الأخبار الخاصة بمواعيد القبول والتقديم فِيْ الكليات والجامعات الحكومية والفنية بالرياض للطالبات من خلال بوابة القبول الموحدة عبر الإنترنت والتي يمكنكَمْ الدخول إليها عبر رَابِطْ “”.

معدلات القبول بجامعة الملك سعود 1444 طالبة

لم يتم الإعلان عن معدلات القبول فِيْ جامعة الملك سعود 1444 طالبة ومن المقرر عرض المعدلات مع افتتاح بوابة التقديم والقبول ولكن يمكن للطالبات الآن التحضير ووضع الخطط للجامعة لقياس معدلات القبول فِيْ عام 1443. حيث النسب المئوية متقاربة، فِيْما يلي معدلات القبول

طريق معدل النجاح نسبة السعة معدل المدرسة الثانوية الجزء العلمي 40٪ 30٪ 30٪ طريق التمريض قسم العلوم التطبيقية طريق إداري – 50٪ 50٪ بالطبع البشري 25٪ 25٪ 50٪ التخصصات القرآنية خدمة المجتمع (درجة) – 50٪ 50٪

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للطلاب بسهُولة حساب معدلات القبول المحددة فِيْ الجامعة من خلال الآلة الحاسبة الإلكترونية الخاصة، والتي يوفرها موقع التطبيق الفردي ويمكن الوصول إليها مباشرة “”.

اختصاصات بنات جامعة الملك سعود 1444

يبدأ التخصص فِيْ جامعة الملك سعود فِيْ العام الدراسي الثاني. حيث تسمى السنة الأولى “السنة الأولى المشتركة”، حيث يحاول الطالب الالتزام بخطة محددة للنجاح (المسار) ثم الالتحاق بالتخصص الذي يفضله. التخصصات التالية متاحة للفتيات

قطعة فِيْ العام المشترك الكلية والرئيسية المتاحة لهذه القطعة الكلية تخصص الطريق إلى مدارس الصحة طب الطب والجراحة طب الأسنان طب الأسنان الصيدلية صيدلاني طريق التمريض الرضاعة الطبيعية التوليد – التمريض كلية العلوم الطبية التطبيقية قطعة العلوم الطبية التطبيقية 11 تخصصاً منها دكتور بصريات، علاج طبيعي، رعاية أسنان، أشعة. مسار كليات العلوم والهندسة المعمارية والتصميم علوم العمارة والبناء التخطيط العمراني علوم الحاسب والمعلوماتية 4 تخصصات، منها علوم الحاسب، نظم المعلومات علوم 8 تخصصات منها الكيمياء والإحصاء والرياضيات والأحياء مسار كلية إدارة الأعمال إدارة الأعمال 7 تخصصات رئيسية، بما فِيْ ذلك المالية والإدارة والاقتصاد مسار مدارس العلوم الانسانية فهرس 7 تخصصات، منها علم الاجتماع، والإعلام، والتاريخ تعليم 5 تخصصات منها القراءات والدراسات الإسلامية وعلم النفس اللغات والترجمة الإنجليزية – الصينية – الفرنسية حقوق حقوق العلوم السياسية السياحة والآثار سياحة وفنادق إدارة وتوسيع موارد التراث علوم الرياضة والنشاط البدني الجمباز والتدريب الرياضي

لمزيد من المعلومات حول التخصصات الجامعية المتاحة لطالبات جامعة الملك سعود، يمكن القيام بذلك عبر الرَابِطْ “”.

شروط القبول العامة بجامعة الملك سعود

الآن وبعد توضيح معدلات القبول فِيْ جامعة الملك سعود لـ 1444 طالبة، نقدم الشروط العامة التالية التي يجب أن يستوفِيْها الطالب للقبول فِيْ الجامعة

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إحضار أصل الشهادة وشهادة صلاحية البيانات المقدمة للجامعة.

يجب ألا يتجاوز تاريخ دبلوم الليسيوم 5 سنوات من تاريخ صدوره.

إجراء فحص طبي حتى يكون الطالب لائقاً طبياً.

ألا يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من نفس الجامعة أو من جامعة أخرى.

لا يجوز طرد الطالب من أي جامعة أو كلية أخرى لأسباب تأديبية.

يجب أن يستوفِيْ الطالب معايير القبول التي أعلنتها الجامعة وقت تقديم الطلب.

التسجيل والقبول فِيْ جامعة الملك سعود

أولاً يجب على الطالب أداء امتحانات المركز الوطني للقياس وإذا نجح يحين وقت التقديم الإلكتروني من خلال القيام بالخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى البوابة الموحدة للقبول والتي يمكن الدخول إليها كـ “” للطالبات و “” للطالبات.

قم بتعبئة نموذج التقديم للقبول فِيْ الجامعة من خلال الضغط على علامة التبويب “التقديم الجديد”.

اكتب رغبات الجامعات والكليات التي ترغب فِيْ الالتحاق بها بشرط أن تكون جامعة الملك سعود هِيْ أول رغبة فِيْ حال استيفاء الشروط ومعدلات القبول التي تعلنها الجامعة.

احفظ الأمنيات بعد قراءتها جيدًا.

مراقبة برنامج القبول الإلكتروني على موقع بوابة القبول المتكامل. التحقق من مواعيد الامتحانات أو المقابلات الشخصية ومواعيد إعلان النتائج.

حسب المجموعة والنسب المئوية للطلاب وترتيب رغباتهم وعدد الأماكن فِيْ الكلية يتم إجراء مقارنة بينهم ومن ثم إعلان النتائج.

كَمْا قامت جامعة الملك سعود عند استلام النتيجة بتعريف الطالب على حسابه بالموقع لتأكيد رغبته فِيْ الالتحاق بالتخصص الموضح فِيْه، وعدم اتخاذ هذه الخطوة يحرم الطالب من حقه فِيْ تقديم الطلب.

دليل جامعة الملك سعود pdf

دليل القبول للبكالوريوس والدبلوم ومستوى المنتسبين بالجامعة يمكن الاطلاع على أحدث نسخة pdf مقدمة من الجامعة لشروط وإجراءات القبول لعام 1443. لعرض خيارات القبول فِيْ الجامعة وتنزيل الدليل “”.

رَابِطْ موقع جامعة الملك سعود dar.ksu.edu.sa

يقوم مكتب القبول والتسجيل بالجامعة باستمرار بتزويدك بآخر الأخبار والقرارات المتخذة من خلال الموقع الرسمي، والذي يمكن الوصول إليه عبر رَابِطْ “”، ولزيارة موقع جامعة الملك سعود الرسمي يمكنك القيام بذلك.

وعليه عرضنا من خلال سطور المقال السابق معدلات القبول فِيْ جامعة الملك سعود لـ 1444 طالباً وهِيْ الأدنى عام 2022 متضمنة شرح لآخر الأخبار الخاصة بمواعيد القبول والتسجيل للعام الدراسي المقبل، مع أهمها. تفاصيل.