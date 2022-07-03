نسب قبول البعثات الخارجية في الكويت 2022، يهتم طلاب دولة الكويت العربية بالتوجه للخارج من أجل التعليم الجامعي نظرا لجودة التعليم هناك ، وفي هذا السياق ترعى وتقدم وزارة التعليم العالي في الكويت منحا طلابية مختلفة للدراسة في الخارج ، وفي أفض الجامعات الغربية الشهيرة ، وفي موضوعنا هذا نقدم لكم كافة التفاصيل عن نسب قبول البعثات الخارجية في الكويت لعام 2022 ميلادية ، راجين أن يستفيد طلابنا في الكويت من موضوعنا .
البعثات الخارجية في الكويت 2021/2022
وفرت وزارة التربية والتعليم في الكويت كافة المعلومات والتفاصيل حول البعثات الخارجية للكويت ، والهدف الرئيسي من تلك البعثات أن يتم الارتقاء في مستوى التعليم في الكويت ، وتحقيق الفائدة التعليمية وانعكاساتها المرجوة ، ومن الممكن عزيز الطالب التعرف على كافة تلك التفاصيل الخاصة بها من خلال الضغط على الرابط هـــــــنــــــا ، وفي الأسطر القادمة نترك لك نسب قبول البعثات الخارجية 2022 الكويت لكافة التخصصات الجامعية التي تريدها .
نسب قبول البعثات الخارجية 2022 الكويت
نسب القبول في الجامعات الغربية مختلفة من تخصص إلى آخر ، وتلبية لرغبة طلابنا الاعزاء في الكويت نقدم لكم عبر الاسطر التالية كافة نسب القبول ، للاستفادة من ذلك :
- طب اسنان عامة علمي 90 الولايات المتحدة الامريكية.
- هندسة معمارية عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
- تكنولوجيا الاشعة عامة علمي 85 الولايات المتحدة الامريكية.
- هندسة كهربائية عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
- ادارة نظم المعلومات عامة ادبى 75 جمهورية ايرلندا
- صيدلة عامة علمي 85 مالطا
- ادارة الاعمال /المشاريع الصغيره عامة ادبى 80 الولايات المتحدة الامريكية
- هندسة ميكانيكية عامة علمي 75 مالطا
- علوم كمبيوتر عامة علمي 80 مالطا
- تكنولوجيا المعلومات عامة علمي 80 هونغ كونغ
- كذلك هندسة الكترونات واتصالات عامة علمي 80 هونغ كونغ
- هندسة الكترونية عامة علمي 80 هونغ كونغ
- تكنولوجيا الاتصالات عامة علمي 75 الولايات المتحدة الامريكية.
- أيضا علاج النطق عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
- هندسة نقل عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
- هندسة المعادن عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
- كذلك معمار عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
- محاسبة عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
- ادارة الاعمال / التسويق عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
- ادارة أعمال/ اقتصاد عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
- أيضا صحة البيئة عامة علمي 75 استراليا.
- ادارة مصائد الاسماك والزراعة المائية عامة علمي 75 استراليا.