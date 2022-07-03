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نسب قبول البعثات الخارجية 2022 الكويت

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نسب قبول البعثات الخارجية 2022 الكويت

نسب قبول البعثات الخارجية في الكويت 2022، يهتم طلاب دولة الكويت العربية بالتوجه للخارج من أجل التعليم الجامعي نظرا لجودة التعليم هناك ، وفي هذا السياق ترعى وتقدم وزارة التعليم العالي في الكويت منحا طلابية مختلفة للدراسة في الخارج ، وفي أفض الجامعات الغربية الشهيرة ، وفي موضوعنا هذا نقدم لكم كافة التفاصيل عن نسب قبول البعثات الخارجية في الكويت لعام 2022 ميلادية ، راجين أن يستفيد طلابنا في الكويت من موضوعنا .

البعثات الخارجية في الكويت 2021/2022

وفرت وزارة التربية والتعليم في الكويت كافة المعلومات والتفاصيل حول البعثات الخارجية للكويت ، والهدف الرئيسي من تلك البعثات أن يتم الارتقاء في مستوى التعليم في الكويت ، وتحقيق الفائدة التعليمية وانعكاساتها المرجوة ، ومن الممكن عزيز الطالب التعرف على كافة تلك التفاصيل الخاصة بها من خلال الضغط على الرابط هـــــــنــــــا ، وفي الأسطر القادمة نترك لك نسب قبول البعثات الخارجية 2022 الكويت لكافة التخصصات الجامعية التي تريدها .

نسب قبول البعثات الخارجية 2022 الكويت

نسب القبول في الجامعات الغربية مختلفة من تخصص إلى آخر  ، وتلبية لرغبة طلابنا الاعزاء في الكويت نقدم لكم عبر الاسطر التالية كافة نسب القبول  ، للاستفادة من ذلك :

  • طب اسنان عامة علمي 90 الولايات المتحدة الامريكية.
  • هندسة معمارية عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
  • تكنولوجيا الاشعة عامة علمي 85 الولايات المتحدة الامريكية.
  • هندسة كهربائية عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
  • ادارة نظم المعلومات عامة ادبى 75 جمهورية ايرلندا
  • صيدلة عامة علمي 85 مالطا
  • ادارة الاعمال /المشاريع الصغيره عامة ادبى 80 الولايات المتحدة الامريكية
  • هندسة ميكانيكية عامة علمي 75 مالطا
  • علوم كمبيوتر عامة علمي 80 مالطا
  • تكنولوجيا المعلومات عامة علمي 80 هونغ كونغ
  • كذلك هندسة الكترونات واتصالات عامة علمي 80 هونغ كونغ
  • هندسة الكترونية عامة علمي 80 هونغ كونغ
  • تكنولوجيا الاتصالات عامة علمي 75 الولايات المتحدة الامريكية.
  • أيضا علاج النطق عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
  • هندسة نقل عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
  • هندسة المعادن عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
  • كذلك معمار عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
  • محاسبة عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
  • ادارة الاعمال / التسويق عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
  • ادارة أعمال/ اقتصاد عامة علمي 80 الولايات المتحدة الامريكية.
  • أيضا صحة البيئة عامة علمي 75 استراليا.
  • ادارة مصائد الاسماك والزراعة المائية عامة علمي 75 استراليا.