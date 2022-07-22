نسب قبول تخصص الأمن السيبراني 1444 نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على نسبة التسجيل و القبول في الجامعات حول نسب قبول تخصص الأمن السيبراني ، كونه من التخصصات المميزة داخل المملكة العربية السعودية كون نسبة القبول يتم نشرها حسب العلامات المتعلقة بالطلاب لكل عام ، وذلك للإلتحاق بالجامعات التي تدرس الأمن السيبراني وهو ما يتوافق مع النسبة المرجحة للطالب ، تابعوا معنا .

تخصص الأمن السيبراني

(بالإنجليزية cyber security) هو عبارة عن “هو ممارسة الدفاع عن أجهزة الكمبيوتر والخوادم والأجهزة المحمولة والأنظمة الإلكترونية والشبكات والبيانات من الهجمات الضارة”، يُعرف أيضًا باسم أمن تكنولوجيا المعلومات أو أمن المعلومات الإلكترونية، ينطبق المصطلح في مجموعة متنوعة من السياقات، من الأعمال إلى الحوسبة المتنقلة، ويمكن تقسيمه إلى عدة فئات مشتركة، تُقسم إلى

أمن التطبيقات يركز على إبقاء البرامج والأجهزة خالية من التهديدات، يمكن أن يوفر التطبيق المخترق الوصول إلى البيانات المصممة لحمايته، يبدأ الأمان الناجح في مرحلة التصميم، قبل نشر البرنامج أو الجهاز بوقت طويل.

أمن المعلومات يحمي أمن المعلومات سلامة وخصوصية البيانات، سواء في التخزين أو أثناء النقل.

الأمن التشغيلي يشمل العمليات والقرارات الخاصة بمعالجة أصول البيانات وحمايتها، بالإضافة إلى الأذونات التي يمتلكها المستخدمون عند الوصول إلى شبكة والإجراءات التي تحدد كيف وأين يمكن تخزين البيانات أو مشاركتها كلها تندرج تحت هذه المظلة.

التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال يحدد كيفية استجابة المنظمة لحادث الأمن السيبراني أو أي حدث آخر يتسبب في فقدان العمليات أو البيانات، بحيث تملي سياسات التعافي من الكوارث كيفية استعادة المؤسسة لعملياتها ومعلوماتها للعودة إلى نفس القدرة التشغيلية كما كانت قبل الحدث، استمرارية الأعمال هي الخطة التي تعود عليها المنظمة أثناء محاولتها العمل بدون موارد معينة.

تعليم المستخدم النهائي يتعامل مع أكثر عوامل الأمن السيبراني التي لا يمكن التنبؤ بها؛ الأشخاص، يمكن لأي شخص إدخال فيروس عن طريق الخطأ إلى نظام آمن من خلال عدم اتباع ممارسات الأمان الجيدة، يعد تعليم المستخدمين حذف مرفقات البريد الإلكتروني المشبوهة، وليس توصيل محركات أقراص USB غير محددة الهوية، والعديد من الدروس المهمة الأخرى أمرًا حيويًا لأمن أي مؤسسة.

أمان الشبكة هو ممارسة تأمين شبكة الكمبيوتر من المتطفلين، سواء كانوا مهاجمين مستهدفين أو برامج ضارة انتهازية.

وبالتالي يوفر تخصص الأمن السيبراني وإدارة البيانات فهمًا أساسيًا للمهارات اللازمة لتحليل أصول بيانات المؤسسة والتدابير الأمنية من أجل تطوير إجراءات فعالة لحماية الشركة وبالتالي تعزيز قيمتها، بالإضافة إلى تعلُّم كيفية تحليل صعوبات إدارة التهديد الوشيك لأمن تكنولوجيا المعلومات، أيضًا استكشاف الأدوات اللازمة للتعامل مع هذه التحديات ومساعدة المؤسسات على الازدهار، مع التركيز الأساسي على التكنولوجيا والأعمال والسياسة، وتطوير المهارات المهنية لتلبية المتطلبات المتغيرة باستمرار لعالم اليوم الرقمي.

نسب قبول تخصص الأمن السيبراني 1444

أصبح عالم واحد من أهم متطلبات العصر الحديث، وهناك إقبال كبير من قبل المستخدمين على الشبكات العنكبوتية، إذ أصبح الإنترنت مكانًا لحفظ المعلومات والبيانات الخاصة، سواء أكانت مُتعلقة بالشركات أو الأشخاص أو الدولة ذاتها، ولذلك هناك العديد من التهديدات التي تواجه هذه البيانات؛ كالهكر والاختراق، ومن هنا برزت أهمية الأمن السيبراني لمُجابهة تلك الأخطار، إذ قامت الدول على تدريب مجموعة من الأشخاص وإكسابهم المهارات اللازمة على أعلى مستوى لحماية البنية التحتية التكنولوجية من الاختراق، كذلك الحال بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، أصبح تخصص الأمن السيبراني يأتي على رأس القائمة ضمن تخصصات الجامعات التي تضمها المملكة، وفيما يلي توضيح نسب قبول تخصص الأمن السيبراني بناء على عدة معايير، ومنها

نسب قبول تخصص الأمن السيبراني لخريجي الثانوية العامة (تخصص علمي)

يحق للطالب الذي أنهى مُتطلبات الثانوية العامة فرع العلمي أن يختار تخصص الأمن السيبراني بشرط الحصول مُعدل 75% فما فوق، ويكون مُقسم كالآتي

يجب إحراز معدل 40% في الامتحان التحصيلي.

أن يحصل الطالب على معدل 30% في امتحان القدرات.

أن يحصل على معدل 30% في الثانوية العامة فرع علمي.

نسب قبول تخصص الأمن السيبراني لخريجي دبلوم الحاسب الآلي

يجب أن يحصل الطالب على دبلوم الحاسب الآلي الذي يريد أن يلتحق بتخصص الأمن السيبراني على معدل 75% والذي يكون مُقسم كالآتي

يجب إحراز معدل 40% في الامتحان التحصيلي.

أن يحصل الطالب على معدل 30% في دبلوم الحاسب الآلي.

أن يحصل الطالب على معدل 30% في امتحان القدرات.

يجدر بالذّكر هنا أنه لا يتم قبول الطلاب جميعهم إلا ضمن الحد الذي تطرحه الجامعة.

نسب التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة

يُمكن للطالب أن يقوم بالتحويل بعد إتمام السنة الدراسية الأولى بشكلٍ مُباشر ولك يُشترط إحراز على معدل لا يقل 75% ويكون مُقسم كالآتي

يجب إحراز معدل 40% في الامتحان التحصيلي.

أن يحصل الطالب على معدل 30% في امتحان القدرات.

أن يُحرز معدل لا يقل عن 15% في مادة الرياضيات الخاصة بالسنة الدراسية الأولى.

إحراز معدل 30% في المعدل التراكمي داخل الجامعة.

تجدر المُلاحظة هنا أن التحويل مقتصر فقط على طلاب العلمي، وأيضًا يجب ألا تزيد نسبة الطلاب المحولين عن 10%، وذلك تبعًا للعدد المٌحدد للقبول في البرنامج الجامعي سواء أكان التحويل داخل الجامعة أم خارجها.

نسب التحويل من كلية إلى أخرى خارج الجامعة

إذا أراد الطالب بأن يتم التحويل من كلية إلى كلية أخرى خارج جامعته يُقبل ذلك الطلب التحويل وذلك بعد إتمام السنة الأولى من الدراسة، وعلى الطالب أن يُنهي فصل الدراسة كامل على الأقل وأن ينجز 12 ساعة بنجاح بالإضافة إلى الحصول على معدل 80% مُقسم كالآتي

يجب إحراز معدل 40% في الامتحان التحصيلي.

أن يحصل الطالب على معدل 30% في امتحان القدرات.

إحراز معدل 30% في المعدل التراكمي داخل الجامعة.

تجدر المُلاحظة هنا أن التحويل مقتصر فقط على الكليات العلمية، وأيضًا يجب ألا تزيد نسبة الطلاب المحولين عن 10%، وذلك تبعًا للعدد المٌحدد للقبول في البرنامج الجامعي سواء أكان التحويل داخل الجامعة أم خارجها.

نسب التحويل بعد التخصص في برامج الجامعة

يجوز للطالب بعد إتمام السنة الدراسية الأولى المشتركة أن يحول إلى تخصص آخر من ضمن تخصصات الجامعة، على أن يتم هذا التحويل بعد أن ينتهي فصل دراسي واحد على الأقل، وأن يقطع الطالب 12 ساعة وأكثر نجاح في تخصصه القديم، ويُشترط أيضًا الحصول على تقدير 75% مُقسم كالآتي

يجب إحراز معدل 40% في الامتحان التحصيلي.

أن يحصل الطالب على معدل 30% في امتحان القدرات.

إحراز معدل 30% في المعدل التراكمي داخل الجامعة.

تجدر المُلاحظة هنا أن التحويل مقتصر فقط على الكليات العلمية، وأيضًا يجب ألا تزيد نسبة الطلاب المحولين عن 10%، وذلك تبعًا للعدد المٌحدد للقبول في البرنامج الجامعي سواء أكان التحويل داخل الجامعة أم خارجها.

أفضل جامعات تدرس الأمن السيبراني في السعودية

هناك العديد من الجامعات في المملكة العربية السعودية التي تدرس الأمن السيبراني، ومن هذه الجامعات

جامعة الأمير مقرن

تُعد من أفضل الجامعات في المملكة العربية السعودية التي تدرس تخصص الأمن السيبراني، ومن أهم الميزات التي تمنحها الجامعة لخريجي الأمن السيبراني؛ العمل على الإلمام بكافة المعلومات المُتعلقة بمجال الأمن السيبراني، كما أنها تؤهل الطالب للدخول إلى سوق العمل باحترافية وبشكلٍ مميز، أيضًا تمتلك الجامعة أفضل كادر تعليمي مؤهل في مجال الأمن السيبراني، ممّا ينعكس ذلك بصورة إيجابية على الطلبة، ويجدر بالذكر أن منهاج في مجال التخصص السيبراني يُنافس الجامعات الأوروبية، فضلًا عن كونه شامل لجميع مجالات التكنولوجية المُختلفة.

كلية الأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي

من الجامعات التي تخصصت بتدريس تخصص الأمن السيبراني بشكلٍ خاص في المملكة العربية السعودية، توفر الجامعات العديد من المساقات التي تسعى إلى تدرسيها للطلاب، ومن هذه المساقات قسم الدفاع السيبراني، وقسم السيبراني، وقسم حكمة أمن المعلومات، وقسم التحقيق في الجرائم السيبرانية، كما توفر قسم بكالوريوس الذكاء الاصطناعي، أمّا عن مقرها في مدينة الرياض.

جامعة دار الحكمة

خصصت جامعة الحكمة في المملكة العربية السعودية فرع خاص لدراسة تخصص الأمن السيبراني، هذا الفرع ينبثق منه العديد من الأفرع الأخرى المُختصة في مجال الأمن السيبراني، ويجدر بالذكر أنَّ عدد سنوات الدراسة لكل فرع هي 4 سنوات، وتتبع العديد من المعايير العالمية في مناهج تدريسها، تهدف الجامعة إلى صقل مهارات الطلاب وتمنية قدرتهم على كيفية التعامل مع الجرائم السيبراني في تقع في المملكة العربية السعودية، وتضم في طيات تخصصاتها أيضًا تخصص الذكاء الاصطناعي، تُحفز الجامعة الطلاب بشكلٍ جيد حتى يلتحقوا بسوق العمل، فهي تمزج بين الدراسة العلمية والنظرية في آن واحد، أيضًا تتلاءم مع كافة المعايير في الجامعة مع معايير المجلس الأكاديمي للهندسة، وتتميز بأسعارها المنخفضة في تدريس تخصص الأمن السيبراني مُقارنة مع الدول الأوروبية.

جامعة الملك سعود

تسعى إلى توفير فرص واسعة المجال في تخصص الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، كما أنها تُعطي الطلاب شهادات بالكالوريوس في نهاية السنة الدراسية كاملة، والتي تمتد تقريبًا إلى 4 سنوات دراسية، تهدُف جامعة الملك سعود والكائنة في الرياض إلى وقف الهجمات الإلكترونية وحماية الشبكات.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

وهي من الجامعات المُتاحة بتدريس تخصص الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، تهدُف بشكلٍ أساسي إلى مد الطلاب بمستوى تعليمي مُتمكن في مجال الأمن السيبراني، وذلك من خلال كادر تعليمي متميز، ومناهج دراسية عالية المستوى، وتمتلك العديد من الأفرع القادرة على تغطية جميع مجالات الأمن السيبراني، وحماية الشبكات من أي هجمات تُذكر، كما أنَّ لديها العديد من المناهج المُختلفة؛ ومنها منهج تحليل الأدلة الرقمية، ومنهج تشفير العلوم التطبيقية، ومنهج شبكة الأدلة الجنائية، ومنهج التهديدات الأمنية ونقاط الضعف، ومناهج أدوات الأدلة الجنائية الرقمية، ومناهج أمن الشبكات اللاسلكية.

جامعة الأمير سلطان للأمن السيبراني

تقوم الجامعة على إكساب الطلاب درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني، وذلك في نهاية السنوات الدراسية المُقررة، وإتمام جميع المناهج بنجاح، إلا أنهم يضعون العديد من القيود للطالب قبل الالتحاق بها، ومن هذه القيوم أن يحصل على شهادة بكالوريوس من جامعة أهلية وذلك قبل التقديم، فلا تكفي شهادة الثانوية العامة وحدها، ويجدر بالذكر أن جامعة الأمير سلطان تتيح الحصول على درجة ماجستير العلوم للأمن السيبراني في حال توافرت شروط مُعينة لدى الطالب.

كلية جدة العالمية للأمن السيبراني

تُعد كلية جدة العالمية للأمن السيبراني من أبرز الجامعات المُختصة في تدريس الأمن السيبراني في جدة، وقد صُنفت في المملكة العربية السعودية على أنها من أفضل الجامعات التي تهدُف إلى تخريج العديد من الطلاب بمستوى كفاءة عالي لحماية الشبكات من الهجوم الإجرامي، وتتيح للطلبة العمل في مجال حماية البيانات بعد تخرجهم من الجامعة، فقد عمل عدد كبير منهم كضباط لحماية البيانات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى محللين أمنيين أو مهندسين في حماية الشبكات، أو محققين جرائم الحاسب وهندسة الأمن، ومستشار للأمن الإلكتروني، واستشاري أنظمة حاسوبية، أو محلل مخاطر، مدير مخاطر، أخصائي جرائم إلكترونية، أخصائي علوم تطبيقية، باحث في علوم الحاسبات، أخصائي تحليل جنائي، أو مبرمج.

أفضل جامعات الأمن السيبراني في السعودية للبنات

لم تقتصر دراسة الأمن السيبراني على الذكور فقط في المملكة العربية السعودية، بل أتيحت الفرصة أيضًا للفتيات فيها، ومن أفضل الجامعات التي تدرس الأمن السيبراني في السعودية للبنات

للأمن السيبراني.

جامعة الملك سعود للأمن السيبراني.

جامعة الأمير سلطان للأمن السيبراني.

جامعة دار الحكمة الحصول على بكالوريوس الأمن السيبراني.

جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

كلية الأمن السيبراني للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

كلية جدة العالمية الأهلية الأمن السيبراني.

مميزات تخصص الأمن السيبراني

عد الخرق الأمني ​​أكبر تهديد في كل هذه السيناريوهات، ومن ثم يجب على الجميع معرفة جوهر الأمن السيبراني، يحتاج المحترفون الذين يرغبون في القيام بوظيفة الأمن السيبراني إلى معرفة هذه الميزات الأساسية، في معظم الكليات والجامعات، يقوم برنامج الدراسة في الأمن السيبراني بتدريس جميع المواقف الضرورية التي يمكن للمهنيين اتخاذها لمنع الانتهاكات، ومن هذه الميزات

القدرة على تغطية التهديدات الخارجية حيث تبدو التهديدات الخارجية مثل التصيد الاحتيالي، ورفض الخدمات، وتطبيقات الويب المعرضة للخطر، ومرفقات البريد الإلكتروني الضار، يجب أن امتلاك مهارة تطبيقات الأمان الملحقة بنظام الشركة هذه التهديدات الخارجية باستمرار.

القدرة على الدفاع ضد التهديدات الداخلية على الرغم من أن معظم التهديدات السيبرانية تأتي من مصادر خارجية، في بعض الأحيان، يمكن أن يكون التهديد داخلياً، وفي معظم الحالات، تحدث التهديدات الداخلية بسبب أخطاء الموظفين أو التهيئة الخاطئة أو اختيارات الموظف دون المستوى أو الجهات الفاعلة السيئة.

الالتزام بالامتثال التنظيمي للأمان حيث يعد أمن المعلومات كيانًا مهمًا لكل شركة، سواء كانت رعاية صحية أو مالية، كل منظمة لديها مجموعة فريدة من المعايير والممارسات واللوائح والامتثال للبيانات والمعلومات التي تجمعها، الامتثال التنظيمي هو أيضًا الالتزام بالقوانين والمواصفات والمبادئ التوجيهية للعمليات التجارية.

تعلم خدمات الأمن المستندة إلى السحابة خدمات الأمن المستندة إلى السحابة هي العقل الخلفي لأنظمة الأمان المختلفة، لديها مجموعة واسعة من الأدوات للتحليلات وذكاء التهديدات، تجمع هذه الخدمات نقاط نهاية المراقبة للأمان وتبث نماذج التعلم الآلي لتحسين المسح للأغراض الشاملة.

كشف التهديد والوقاية منه والاستجابة له يحصل الطلاب في مجال الأمن السيبراني على تدريب لتعقب مثل هذه الأنشطة المشبوهة والقضاء عليها، حيث يستخدمون أدوات مثل جدران الحماية للأجهزة والبرامج، وأجهزة تحليل الشبكة، وخوادم بروكسي SSL / TLS، وتطبيقات أخرى لاكتشاف الانتهاكات ومنعها.

تقديم الحلول الموحدة يجب أن تقدم حلول الأمن السيبراني أيضًا حلاً شاملاً لمنع النظام (المؤسسة / الفرد) من التهديدات المتنوعة، لهذا، يجب أن يعرف المتخصصون في مجال الأمن كيفية ومكان استخدام مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي، ومكافحة الفيروسات، ومكافحة البرامج الضارة، ومرشحات المحتوى، والأمن اللاسلكي، وما إلى ذلك.

إتقان مهارات تحليلات الأمان المناسبة تستفيد كل صناعة من شيء منتج من التحليلات الجيدة – وبالتالي صناعة الأمان، حيث يساعد التحليل الأمني ​​الجيد أيضًا في مراقبة المخاطر والاستجابة السريعة للسيناريو قبل حدوثه.

مجالات العمل في تخصص الأمن السيبراني

يقول باكهيرمز إن متخصصي الأمن السيبراني ينتقلون بأسماء عديدة، لكن المسميات الوظيفية أو الأوصاف “عادة ما تحتوي على” أمن المعلومات “أو” الأمن السيبراني “أو المصطلحات ذات الصلة”، ومن أهم مجالات العمل في الأمن السيبراني

متخصص في الأمن السيبراني.

محلل أمن المعلومات أو الأمن السيبراني.

مهندس الأمن أو الأمن السيبراني.

المهندسون المعماريون التقنيون للأمن السيبراني.

فنيو الأمن أو الأمن السيبراني.

مبادئ الأمن أو الأمن السيبراني.

مسؤولي الأمن أو الأمن السيبراني.

العمل في مجال أجهزة اختبار الاختراق.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على نسب قبول تخصص الأمن السيبراني 1444 ، و مجالات العمل في تخصص الأمن السيبراني ، و مميزات تخصص الأمن السيبراني ، و أفضل جامعات الأمن السيبراني في السعودية للبنات .