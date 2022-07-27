نسب قبول جامعة الكويت 2022، يتم الاعلان عن نسب القبول في جامعة الكويت وفي عمادة القبول والتسجيل في الجامعة، كما وتختلف نسب القبول كل سنة، اذ أنها تكون مرتفعة عن الكليات، ويجب على كافة الطلبة في الكويت لتقديم اختبار القدرات، حتى يتم قبولك في جامعة الكويت ويعد شرط أساسي، ويتم احتساب المعدل المكافئ وفق درجة الطالب في اختبار القدرات مضاف إليها الثانوية العامة.

نسب قبول جامعة الكويت

تختلف نسب القبول من فصل لآخر، وذلك نتيجة لاختلاف نتائج الطلاب في الثانوية العامة، واختبار القدرات، والذي يعتبر شرط أساسي في التسجيل داخل جامعة الكويت، تعتمد جامعة الكويت النّسبة المكافئة للمفاضلة بين الطلبة، وتضم جزء من معدل الطالب، و نسب قبول جامعة الكويت 2022:

نسب القبول في كلية الهندسة والبترول : نسب القبول في تخصص الهندسة الميكانيكية هو (78%). نسب القبول في تخصص الهندسة المدنية هو (78.24%). نسب القبول في تخصص الهندسة الكيميائي هو (78%). نسب القبول في تخصص الهندسة الكهربائية هو (78%). نسب القبول في تخصص هندسة البترول هو (79.98%). نسب القبول في تخصص الهندسة الصناعية والنظم الإدارية هو 78%.

: نسب القبول في كلية الآداب : نسب القبول في تخصص اللغة الإنجليزية هو (66.3%). نسب القبول في تخصص اللغة العربية هو (66.3%). نسب في تخصص اللغة الفرنسية هو (74.21%). نسب القبول في تخصص الإعلام هو (75.73%).

: نسب القبول بكلية العلوم الإدارية : نسب القبول في تخصص المحاسبة لطلاب الأدبي هو (74.6%). نسب القبول في تخصص المحاسبة لطلاب العلمي هو (72.05%). نسب القبول في تخصص التسويق لطلاب الأدبي هو (54.6%). نسب القبول في تخصص التسويق لطلاب العلمي هو (49%).



شروط القبول في جامعة الكويت

هناك بعض الشروط الهامة التي يجب أن تتوفر في كافة الطلبة الذين يريدون الالتحاق داخل جامعة الكويت، وتعد شرط أساسي، ومن أبرز الشروط القبول في جامعة الكويت:

يتم إعفاء كافة الطلاب من كافة المقررات الدراسية التي نجح فيها بعد مرحلة الثانوية العامة، ويجب أن يحصل على درجة c على أقل تقدير

يجب توفير كافة المستندات التالية:

شهادة الثانوية العامة

بطاقة المدينة الاصلية

صورة عن جواز السفر

شهادة تسلسل دراسي لسنوات المرحلة الثانوية

صورة شخصية ملونة

تسديد كافة الرسوم المطلوبة وهي عشرة دنانير كويتي للتسجيل.

يجب توفير بعض الأوراق لطلبة المقيمين والراغبين في الانضمام الى جامعة الكويت، مثل بطاقة الضمان الصحي، وكتاب خاص من الجهاز المركزي

والبطاقة الأمنية الأصلية.

رابط موقع جامعة الكويت

تمت الإتاحة من قبل موقع جامعة الكويت التسيجل من خلال راب الموقع الرسمي، وذلك من خلال زيارته، من قبل الطلبة المحليين أو الدوليين وذلك من هنا، ويتيج الموقع التعرف بشكل كوسه على كافة المعلومات المتعلقة والخاصة بجامعة الكويت،

يريد الكثير من الطلبة داخل وخارج الكويت بالتعرف على نسب قبول جامعة الكويت 2022 والتي تختلف كل سنة عن الاخرى حسب علامات الطلبة في الثانوية العامة، واختبار القدرات، كما يفيد نسب قبول جامعة الكويت 2022 في اختيار التخصص المناسب.