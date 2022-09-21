من هي نسرين زوجة محسن محي الدين ويكيبيديا والسيرة الذاتية

من هي نسرين زوجة محسن محي الدين ويكيبيديا السيرة الذاتية ، تعد الفنانة نسرين محسن أحدى أبرز الشخصيات المشهورة والمعروفة في مجال الفن والتمثيل المصري، حيث لمع اسمها عبر الكثير من المسلسلات والأفلام المصرية، تزوجن نزين من الفنان محسن محي الدين، حيث أن نسرين محسن قد إعتزلت الفن ولبسن الحجاب، مما اهتم الكثير بالتعرف على نسرين زوجة محسن محي الدين بشكل مفصل.

من هو محسن محيي الدين ويكيبيديا

في ضوء ما سبق ذكره عن محسن محيي الدين نلخص بياناته الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الحقيقي محسن محيي الدين.

محل الميلاد ولد بالعاصمة القاهرة / جمهورية مصر العربية.

محل اقامته يقيم بجمهورية مصر العربية.

تاريخ الميلاد 1 نوفمبر 1959 م.

الجنسية مصري.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

المؤهل الأكاديمي حاصل على شهادة من قسم الإخراج.

ألما ماتر معهد الفيلم.

المهنة ممثل ومخرج.

اسم الزوجة الفنانة المتقاعدة نسرين.

عدد الاولاد بنت وصبي.

اللغة الأم العربية الفصحى واللهجة المصرية.

سنوات نشاطه منذ عام 1969 اعتزل عام 1990، ثم عاد للتمثيل عام 2013 ويستمر حتى الآن.

محسن محي الدين السيرة الذاتية

محسن محيي الدين ممثل ومخرج ومقلد صوت مصري. ولد محيي الدين في العاصمة المصرية القاهرة. صعد سلم المجد بعد أن اكتشفه المخرج يوسف شاهين. خلال دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، شارك في أدوار مختلفة ما بين المسرح والدراما والسينما، ومن أهم أعماله المسرحية. مينك على بناتك، وفيلم “شباب على يد عفريت”.

من هي نسرين زوجة محسن محيي الدين

تعتبر نسرين من ممثلات الجيل الذهبي، وفيما يلي معلوماتها الشخصية

الاسم الكامل نسرين محمد احمد عبد السلام.

الاسم المستعار نسرين.

مكان الميلاد ولدت في جمهورية مصر العربية.

الاقامة تعيش فى جمهورية مصر العربية.

تاريخ الميلاد 20 نوفمبر 1960 م.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الديانة مسلم.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

المؤهل حاصلة على درجة البكالوريوس من معهد الكونسرفتوار.

اسم الزوج محسن محيي الدين.

الزوج السابق محمد ضياء الدين.

المهنة ممثلة متقاعدة.

اللغة الأم العربية، اللهجة المصرية.

سنوات من النشاط بدأت نشاطها الفني عام 1973 واستمرت حتى تقاعدها عام 1991.

أهم الأعمال رحلة العذاب، والشهادة والدموع، ومسرحية فندق الورقات الثلاثة.

نسرين السيرة الذاتية

نسرين فنانة مصرية متقاعدة. ولدت نسرين في جمهورية مصر العربية. بدأت التمثيل في سن الثالثة عشرة في أدوار صغيرة. فازت بأدوار مهمة في الثمانينيات، لكنها اتخذت قرارًا بالاعتزال عام 1991 مرتدية الحجاب وابتعدت عن التمثيل. الفنانة نسرين تزوجت محسن. محيي الدين بعد وفاة زوجها الأول، وتستمر علاقتهما القائمة على المحبة والاحترام حتى يومنا هذا.

ديانة محسن محيي الدين

محسن محي الدين يعتنق الدين الإسلامي. وقد أعلن الأخير التزامه وزوجته، في أوائل التسعينيات، بتعاليم الدين الإسلامي. كانت الفنانة نسرين، قد اعتزلت الفن وقتها، وكرست حياتها الشخصية، وارتدت الحجاب لتعيد علاقتها بالله -تعالى-، وشائعات تابعت محي الدين، خاصة بعد تصريحها في برنامج مع رغدة شلهوب. لكن قسم هذا اللقاء كان حول فهم الأديان، وأنها تصب في معاني واحدة مثل الحب والتسامح.

تعد نسرين ممثلة مصرية من مواليد 1960 تزوجت مرتين في حياتها، وكان زوجها الثاني الفنان محي الدين، حيث أنها لم تستمر في الفن طويلا حتى أعلنت عن إعتزالها للفن هي وزوجها وقد ارتدت الفنانة نسرين الحجاب والتزمت بتعاليم الدين الإسلامي