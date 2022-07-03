نسرين طافش تحسم هُوية عريسها.. وتقضي شهر العسل

قررت الفنانة نسرين طافش هُوية زوجها بعد إعلان زواجهما مساء السبت، مشيرة إلَّى أنها كانت مرتبطة بالفعل بالدكتور شريف الشرقاوي طبيب أسنان ومعالج طاقة ريكي.

وأضافت طافش، فِيْ حديث لـ ET باللغة العربية، أن زوجها ليس مدرب يوغا، كَمْا يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلَّى أنها وزوجها يقضيان شهر العسل حاليًا، دون تحديد المكان.

وزعمت الصحف المصرية، خلال الساعات الماضية، نقلاً عَنّْ ما وصفته بمصادر مقربة من نسرين طافش، أن الشرقاوي ساعدها فِيْ التخلص من بعض الضغوط النفسية التي تعرضت لها فِيْ الفترة الماضية من خلال طريقته المهنية. اليوجا. .

وكان الإعلامي السوري عمار الباري، المعروف باختصاصي أخبار المشاهِيْر، قد كشف أيضا عَنّْ اتصاله بمصادر مقربة من نسرين طافش وأكدوا أنها متزوجة بالفعل وأن صديقها طبيب يعمل فِيْ المجال الصحي، ويحمل الجنسية المصرية.

وأضاف بري على صفحته على إنستجرام “هذه المعلومات الحصرية متوفرة حاليًا، والمعلومات تعتبر أولية بعد أن أعلنت نسرين طافش رسميًا هذه الخطوة، ولا يُعرف ما إذا كان الزفاف سيقام فِيْ الأيام القليلة المقبلة أم نسرين فقط. طافش سوف يكون.” راضٍ عَنّْ هذا الإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي. .

فاجأت الفنانة الجمهُور بإعلان زواجها ليلة السبت ؛ ونشرت صورة على موقع انستجرام توثق فِيْها هِيْ وصديقها وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض وهما يرتديان خواتم الزفاف، وتدعو الله أن يحفظ هذا الحب.

وقالت نسرين فِيْ تعليقها “ما وحد الله بيننا .. بارك الله فِيْ هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلَّى الأبد”.

وتلقى رسائل تهنئة ومباركة من نجوم الفن والمشاهِيْر ومنهم الفنانة نادين الراسي التي قالت “ماذا قلت لك عَنّْ نص قلبي مبروك يا فراشة الحياة فِيْ الدنيا”. من الحب. مبروك يا سيدي “.

وكان من بين المهنئين الفنان محمود نصر الذي كتب “مبروك الجميلة نسرين .. الله يوفقك يارب”. ومن بين النجوم الذين تمنوا أيضًا تهنئة الفنانة السورية الفنانة إيمان العاصي، وسارة نخلة، ومنة عرفة، ومعتصم النهار، ودنيا عبد العزيز، وغيرهم.