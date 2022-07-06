كشفت الفنانة نسرين طافش، عَنّْ تجربة زوجها المصري الدكتور شريف الشرقاوي فِيْ علاج طاقة الحياة، والتي تنبع من المصدر (الله)، على حد تعبيرها.

وتحدثت طافش عَنّْ تجربتها مع الريكي (العلاج بالطاقة) فِيْ مركز زوجها الجديد فِيْ القاهرة، مشيرة إلَّى أن شريف الشرقاوي لديه سنوات من الخبرة فِيْ ممارسة هذا العلاج.

وقالت الممثلة إن هذا العلاج يتكون من استخلاص الضوء أو الطاقة من المصدر وهُو (الله)، فِيْصبح المعالج طاقة موازنة تؤثر عليه بشكل إيجابي.

وأوضح أن هذا النوع من العلاج يفِيْد الاكتئاب والأرق والغضب والصدمات النفسية.

كَمْا أشارت نسرين طافش إلَّى أن الريكي (العلاج بالطاقة) يعمل ليس فقط على المستوى الفكري أو النفسي، ولكن أيضًا فِيْ علاج الأمراض الجسدية، لأن كل هذه الأمراض تنبع من الطاقة، مشيرة إلَّى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض جسدية أو نضوب. من مراكز الطاقة فِيْ الجسم أو ما يسمى بالشاكرات السبعة الأولية، أو أنها مسدودة.

الشاكرات السبعة هِيْ مراكز الطاقة السبعة فِيْ الجسم، وتقع فِيْ مواقع محددة من أسفل العمود الفقري إلَّى أعلى الرأس، فهِيْ تلعب دورًا حيويًا فِيْ جسم الإنسان وتساعد فِيْ الحفاظ على الجسم متوازنًا وصحيًا.

يبدو أن هذا الفِيْديو، الذي سجلته نسرين طافش، تشرح فِيْه كَيْفَِيْة التعامل مع الطاقة والترويج لمركز زوجها، ليس جديدًا، لكن تمت مشاركته على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ الساعات القليلة الماضية.

أفادت الأنباء أن الدكتور المصري شريف الشرقاوي ساعد نسرين طافش فِيْ التخلص من بعض الضغوط النفسية التي تعرضت لها خلال الفصل الدراسي الماضي من خلال أسلوبها المهني.

ونفت الفنانة أيضًا أن يكون زوجها مدربًا لليوغا.

وتجدر الإشارة إلَّى أن العلاج بالطاقة أو الريكي من أنواع العلاجات التي أصبحت شائعة فِيْ السنوات الأخيرة، وهِيْ تقنية من أصل ياباني، بدأ استخدامها فِيْ اليابان فِيْ بداية القرن العشرين كنوع الطب البديل.

وبحسب الخبراء، فإن هذه التقنية لا تعالج الأمراض بشكل كامل، لكنها تساعد فِيْ السيطرة على الأعراض المزعجة للعديد من الأمراض، حيث يضع المعالج يده على مناطق معينة من الجسم لتحفِيْز قدرات الجسم على الشفاء الذاتي.

يساعد الريكي على إزالة أي عقدة فِيْ طاقة الجسم ويساعد طاقة الجسم الإيجابية والشفائية على التدفق بسلاسة من منطقة من الجسم إلَّى أخرى، على غرار تأثير الوخز بالإبر الصينية.

فاجأت نسرين طافش الجمهُور والمجتمع الفني بإعلان زواجها من المصري الدكتور شريف الشرقاوي، ونشرت صورًا معه خلال شهر العسل، وعلقت عليها قائلة “تبارك الله عليك، شكرًا على كل تمنياتكَمْا الطيبة وبركاتها” الغالية. قلوبنا وحبك واتصالنا وسعادتنا “.