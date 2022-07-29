تواصل الفنانة نسرين طافش استعراض الأجواء الرومانسية مع زوجها خبير الطاقة شريف الشرقاوي، بعد ساعات من توثيقها لفِيْديو آخر له وهُو يعانقها ويقبلها.

ونشرت طافش، عبر حسابها على Instagram، مقاطع فِيْديو وهِيْ ترافق زوجها فِيْ البحر وتغازل قدميها.

كَمْا أعادت نشر صورة سيلفِيْ نشرها زوجها شريف شرقاوي أثناء جلوسهما على شاطئ البحر، وربطتها بقلب أحمر تعبيرا عَنّْ حبها له.

منذ أن أعلنت نسرين طافش زواجها من خبير الطاقة المصري شريف شرقاوي فِيْ 2 يوليو، كانت توثق المزاج السعيد الذي تعيشه هِيْ وزوجها فِيْ شهر العسل.

وفاجأت الجمهُور فِيْ الساعات الأخيرة، بفِيْديو لها اعتبره بعض المتابعين “جريئا”، ظهرت فِيْه هِيْ وزوجها يستمتعان بوجبة الإفطار فِيْ أحد الفنادق بمدينة الفِيْوم المصرية، وحرصت الشرقاوي على إظهار حبها لها. لها، حيث قبلها أكثر من مرة وعانقها بطريقة رومانسية.

وتعليقًا على الفِيْديو، كتبت الفنانة “السعادة تكَمْن فِيْ الأشياء البسيطة والتفاصيل الحقيقية التي تنبع من القلب فِيْ سلام وانسجام”.

وأضاف “الطبيعة هِيْ جنة الله على الأرض، نعمة عظيمة وشفاء للنفس. وأود أن أشارككَمْ بعض اللحظات الجميلة من أرض الفِيْوم الطيبة”.

نسرين ارتدت تسريحة شعر الراستا التي بدت تناسبها بشكل مثالي بحسب رأي المعجبين، واعتمدت فستانًا قصيرًا عليه طبعة عباد الشمس ومكياج هادئ.

كانت نسرين طافش قد كشفت مؤخراً عَنّْ خبرة زوجها المصري الدكتور شريف الشرقاوي فِيْ علاج طاقة الحياة، والتي تستمدها من المصدر (الله)، على حد قولها.

وتحدثت طافش عَنّْ تجربتها مع الريكي (العلاج بالطاقة) فِيْ مركز زوجها الجديد فِيْ القاهرة، مشيرة إلَّى أن شريف الشرقاوي لديه سنوات من الخبرة فِيْ ممارسة هذا العلاج.

وقالت الممثلة إن هذا العلاج يتكون من استخلاص الضوء أو الطاقة من المصدر وهُو (الله)، فِيْصبح المعالج طاقة موازنة تؤثر عليه بشكل إيجابي.

وأوضح أن هذا النوع من العلاج يفِيْد الاكتئاب والأرق والغضب والصدمات النفسية.

كَمْا أشارت نسرين طافش إلَّى أن الريكي (العلاج بالطاقة) يعمل ليس فقط على المستوى الفكري أو النفسي، ولكن أيضًا فِيْ علاج الأمراض الجسدية، لأن كل هذه الأمراض تنبع من الطاقة، مشيرة إلَّى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض جسدية أو نضوب. من مراكز الطاقة فِيْ الجسم أو ما يسمى بالشاكرات السبعة الأولية، أو أنها مسدودة.