نسرين طافش تنشر أول صورة بعد زواجها.. وتعلق يا رب بارك لنا هذا الحب

صدمت الفنانة نسرين طافش الجمهُور بإعلانها خبر خطوبتها، مساء السبت، بعد أن شاركت صورة يدها ويد خطيبها مرتدية خاتم الزواج، وطلبت من الله أن يحفظ هذا الحب.

وتعليقًا على الصور قالت نسرين “ما جمعَنّْا الله بيننا .. بارك الله فِيْ هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلَّى الأبد”.

وحظيت الصور بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك أصدقاء وزملاء نسرين طافش الذين تمنوا لها السعادة والسعادة فِيْ حياتها الزوجية.

ومن النجوم الذين هنأوا نسرين وأمل عرفة ومعتصم النهار ونادين الراسي ومحمود نصر وغيرهم.

ولم تكشف الفنانة عَنّْ أي معلومات عَنّْ هُوية الخطيب وعملها، وما إذا كانت تنتمي إلَّى الوسط الفني أم لا، كَمْا أنها لم تكشف عما إذا كانت ستقيم حفل زفاف أو ستقيم بيانًا يضم العائلتين بعيدًا. من وسائل الإعلام.

وكانت نسرين قد أعلنت خطوبتها العام الماضي خلال ظهُورها فِيْ مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة حينها أنها على وشك إقامة حفل زفافها قريبًا.

كَمْا قال فِيْ تدوينة نشرها حينها “إن شاء الله يوحدنا باسم الحب والزواج سيحدث قريبًا، ونتمنى ذلك”.

لكنها سرعان ما انفصلت عَنّْ خطيبها فِيْ ذلك الوقت، مؤكدة أن هناك أسبابًا دفعتها إلَّى إنهاء الخطوبة، وقالت إنه لا يوجد توافق روحي وفكري بينها وبين خطيبها السابق كَمْا توقعت فِيْ بداية علاقتهما. صلة. مشهُور لكنه امتدحه أيضًا، مضيفًا “الشخص الذي ارتبطت به. محترم جدًا”.

كانت نسرين قد كشفت عَنّْ مواصفات رجل أحلامها عبر ميزة الأستوري عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ردت على سؤال من أحد متابعيها حول هذا الموضوع وقالت “أهم شيء أنه يقوم بذلك”. أن تكون من محبي الطهِيْ، ولديها شخصية صادقة معها، وواثقة من نفسها، وحنونة، وأن تكون مع قلب طيب، ومحب للحياة والأسرة والأطفال “.

تقنيا ولم تعلن نسرين عَنّْ مشاريعها للموسم الرمضاني المقبل حتى الآن، بينما حضرت الموسم الرمضاني 2022 فِيْ مسلسل “جوقة عزيزة” من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق وبطولة سلوم حداد وعبد الفتاح المزين وكرم شعراني. وهبة نور وإيمان عبد العزيز ووسام حنا. وائل زيدان وكرم الشعراني.

تدور أحداث المسلسل فِيْ إطار درامي خلال فترة الانتداب الفرنسي فِيْ سوريا، ويتناول شخصية راقِصَّة اسمها عزيزة، تلعب شخصيتها نسرين طافش، وتقع فِيْ حب عقيد فرنسي.