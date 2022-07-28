نسرين طافش فِيْ أحدث ظهُور مع زوجها بشهر العسل.. أحضان وقبلات

وثقت الفنانة نسرين طافش مقطع فِيْديو جديدًا لها مع خبير الطاقة شريف شرقاوي، خلال شهر العسل، ظهرت فِيْهما بشكل رومانسي.

وظهرت طافش بالفِيْديو مع زوجها وهما يستمتعان بوجبة الإفطار فِيْ أحد فنادق مدينة الفِيْوم المصرية، وكان الشرقاوي حريصًا على إظهار حبه لها، وتقبيلها فِيْ أكثر من مناسبة، وإمساكها برومانسية.

وتعليقًا على الفِيْديو، كتبت الفنانة “السعادة تكَمْن فِيْ الأشياء البسيطة والتفاصيل الحقيقية التي تنبع من القلب فِيْ سلام وانسجام”.

وأضاف “الطبيعة هِيْ جنة الله على الأرض، نعمة عظيمة وشفاء للنفس. وأود أن أشارككَمْ بعض اللحظات الجميلة من أرض الفِيْوم الطيبة”.

نسرين ارتدت تسريحة شعر الراستا التي بدت تناسبها تماما بحسب رأي المعجبين، واعتمدت على فستان قصير بطبعة زهرة الشمس وماكياج هادئ.

وتفاعل الجمهُور مع الفِيْديو، وانتقدوا مشاركة نسرين فِيْ تلك اللحظات التي وصفوها بأنها خاصة، فِيْما تمنى آخرون لها حياة سعيدة مع زوجها.

وكانت نسرين طافش قد أعلنت مؤخرًا زواجها من خلال صورة نشرتها لنفسها وهِيْ تمسك بزوجها، وعلقت “ما جمعه الله. ليبارك الله هذه الوحدة ويحفظ هذا الحب الأبدي إلَّى أبد الآبدين “.

كشفت نسرين طافش مؤخرًا أن زوجها الطبيب المصري شريف شرقاوي لديه خلفِيْة فِيْ العلاج بالطاقة ويعمل بشكل مختلف عَنّْ غيره من المعالجين.

وأوضحت الفنانة، عبر حسابها على Instagram، أن زوجها يعمل على استخلاص النور والطاقة من المصدر “الله تعالى”.

على الصعيد الفني، لم تعلن نسرين عَنّْ مشاريعها للموسم الرمضاني المقبل حتى الآن، بينما حضرت الموسم الرمضاني 2022 فِيْ مسلسل “جوقة عزيزة”، من تأليف خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، وبطولة سلوم حداد، عبد الفتاح المزين، كرم الشعراني، هبة نور، إيمان عبد العزيز. وسام حنا ووائل زيدان وكرم الشعراني.

تدور أحداث المسلسل فِيْ إطار درامي خلال فترة الانتداب الفرنسي فِيْ سوريا، ويتناول شخصية راقِصَّة اسمها عزيزة تجسد شخصيتها نسرين طافش عقيدًا فرنسيًا وتقع فِيْ حبها.