نسرين فندي الدراما السورية تبني هُويتها الجديدة.. وصباح الجزائري حالة خاصة

أكدت الفنانة نسرين فندي، أن الدراما السورية لم تعد بعد إلَّى مسارها، وليس من الصواب العودة بسرعة بعد كل السنوات الصعبة التي مرت بها خلال الحرب.

وأضافت فندي لـ “العرب اليوم” أن هناك عدة أسباب دفعتها للمشاركة فِيْ مسلسل “فِيْ حب الحب”. يدعو إلَّى الإعجاب بعملها والرغبة فِيْ مشاركة العمل، وكذلك النص الذي كتبه فادي قشوقجي والشخصية التي جذبت لها بتفاصيله وأحداثه. حتى تكون الظروف كاملة ومناسبة لعودته إلَّى المسلسل بعد انقطاع دام قرابة أربع سنوات.

وأوضحت نسرين فندي أن أسباب غيابها عَنّْ المشهد الدرامي منذ عام 2022 كانت نتيجة قلة الأداء الجيد فِيْ الدولة بشكل عام، بالإضافة إلَّى اهتمامها بأعمال أخرى خلال هذه الفترة.

وعبرت فندي عَنّْ سعادتها لوجودها بجانب الفنانة الجزائرية صباح فِيْ مسلسل “Living Love”، واصفة إياها بأنها معلمة وزميلة وزميلة فِيْ العمل، وهِيْ حالة خاصة جدًا وفريدة من نوعها ومختلفة على المستوى المهني.