نسرين فندي لا أحمل مواصفات لفارس أحلامي.. وهذا ما يشغلني

أكدت الفنانة السورية نسرين فندي، أن العداء فِيْ الوسط الفني ليس بسبب قلة الفرص، بل بسبب تعليم كل شخص، مشيرة إلَّى أن شخصية الفنانة تُبنى لتكون فنانة حقيقية لا تدخل فِيْ تلك التفاصيل. .. تتعلق بالكراهِيْة والغيرة.

وأضافت فندي لـ “العرب اليوم” أن الظروف العامة التي تمر بها البلاد تؤثر على العمل الفني، وهذا يخلق مشكلة للفنانين والمخرجين. ويفكر المخرج فِيْ تقليص عدد المشاهد الليلية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، لذا فإن أي ظروف خارجية غير مناسبة تؤثر على العمل، لكن السوريين هم أبطال حقيقيون، وهم يستحقون التحية على عملهم فِيْ ظل ظروف صعبة.

من ناحية أخرى؛ تحدثت نسرين فندي عَنّْ اختلاف تواريخ الدراما بين الماضي والحاضر، واصفة ذلك بأنه طبيعي نتيجة للتغيرات المستمرة فِيْ الحياة، ولأن الفن المراد تقديمه سواء كان دراما أو فِيْلمًا أو مسرحيًا، يجب أن يواكب الأحداث. وبالتالي تتغير القصص فِيْ كل لحظة.

عَنّْ حياته الشخصية ؛ وأوضحت نسرين أنه لا توجد مواصفات لشريك حياتها والمسألة لا تهمها لأن أولوياتها العمل ولديها العديد من المشاريع للعامين المقبلين.

وفِيْ الختام، أشار إلَّى أنه لا يتحدث مع أحد عما يضايقه، ولديه العديد من الأصدقاء المقربين فِيْ الوسط الفني، مثل الفنانة علا سعيد التي تربطها بها صداقة قوية.