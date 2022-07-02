احتفلت الممثلة التركية الشابة نسليهان أتاجول، بانتهاء تصوير فِيْلم “آه بليندا” مع زميلها سيركان تشاي، والذي سيعرض على منصة نتفليكس.

تم توثيق مقطع فِيْديو احتفل به أتاجول مع طاقم الفِيْلم فِيْ الشارع، لكنه أثار الجدل عَنّْدما قام بصب المشروبات الكحولية لزملائه ثم شربها، مما أثار غضب بعض متابعيه.

كَمْا شارك الصور مع الجمهُور مع فريق العمل وشكرهم قائلاً “آه بليندا”، أود أن أشكر كل فريق العمل الذي دعمني وكل من ساهم.

سيقوم أتاجول ببطولة فِيْلمه الجديد إلَّى جانب سيركان تشاي أوغلو، بالإضافة إلَّى العديد من النجوم مثل نيسيب ميميلي وإيفِيْ تونجر وغامزي كارادومان وبيريل بوزام.

كَمْا تستعد نسلهان لعمل آخر، وهُو مسلسل “Ucunda of the Night”، والذي تشارك فِيْه مع زوجها Kadir Doğlu.

ستلعب الممثلة التركية دور ماجدة، وهِيْ البطلة الرئيسية والمحورية فِيْ المسرحية، بينما ستلعب أوغلو دور كاظم إيزيك، أحد أفراد عائلة ثرية، تتزوجها ماجدة عَنّْدما تنحدر من طبقة فقيرة، إلَّى يبدأ معاناته وصراعاته بالعيش مع الطبقة المخملية.

المسلسل من المقرر أن يعرض على الشاشات فِيْ سبتمبر.

تستعد نسليهان لهذه الأعمال الفنية بعد أن اضطرت لترك مسلسل “ابنة السفِيْر” بسبب محنة صحية، حيث استدعت الجمهُور عام 2022 لدورها فِيْ المسلسل بسبب متلازمة القولون العصبي.

يبدو أن الفنانة التركية تغلبت على أزمتها الصحية، حيث احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها الأربعين على زوجها ومواطنها النجم قدير أوغلو، بأجواء رومانسية بجانب البحر.

هذا العام، كانت نسيلهان أتاغول راضية عَنّْ البقاء بمفردها، بعيدًا عَنّْ الاحتفالات الصاخبة، وشاركت مجموعة من الصور لها عبر حسابها على Instagram، وعلقت على “عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي. سعيد اليوم الذي ولدت فِيْه، كل يوم تكون فِيْه عطلة! أحبك”.

كانت الصحفِيْة التركية بيرسن قد أثارت مؤخرًا أخبارًا مفاجئة عَنّْ نسلهان أتاجول وزوجها قادر على أنهما من أتباع بكتاشي، وهِيْ طائفة صوفِيْة.

وأوضح بيرسن أن شركة الإنتاج التي أسسها زوج نسليهان أتاغول “عليم يابيم” تعمل على مشاريع جديدة يشارك فِيْها الفنان لنشر هذه الأفكار إلَّى العالم.

يشار إلَّى أن نسليهان أتاغول وقعت فِيْ حب قدير دوغلو خلال مشاركته فِيْ مسلسل “فاتح حربية” عام 2013، وتوج الثنائي قِصَّة حبهما بزواجهما فِيْ حفل زفاف كبير حضرته نخبة من ألمع نجوم تركيا عام 2016.