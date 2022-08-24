نسيت الرقم السري لأبشر وغيرت رقم الجوال ،تعتبر أحد أكبر المنصات الإلكترونية الناجحة والمشهورة في كافة مدن المملكة العربية السعودية وبلاد الوطن العربي ،وذلك لما تقدمه من مجهود كبير في مساعدة المواطن على الوصول الى خدمات المجتمع بكل سهولة بالإضافة الى إمكانية طلب النتجات إلكترونياً من المنزل ،كذلك عملت الحكومات على تطوير الخدمة خلال جائحة فيروس كورونا.

نسيت كلمة المرور الخاصة بأبشر وقمت بتغيير رقم الجوال

يواجه الكثير ممن يستخدمون نظام أبشر الإلكتروني هذه المشكلة، وهي نسيان كلمة المرور الخاصة بك وتغيير رقم هاتفك المحمول.

بافتراض أن رقم الهاتف المحمول من المعلومات الأساسية التي يجب استخدامها عند الحصول على كلمة المرور من الصفحة لاسترداد كلمة المرور الخاصة بك على الإنترنت.

حيث يمكن للمستخدم استرداد كلمة المرور، ما عليك سوى الاتصال برقم الدعم الفني لمنصة أبشر، والرقم (920020405).

بعد ذلك، يمكنك استعادة حسابك مرة أخرى، وتسجيل بياناتك مرة أخرى على منصة المراقبة، واستخدام الخدمات المتاحة على المنصة مرة أخرى دون أي مشاكل.

نسيت كلمة المرور الخاصة بأبشر وقمت بتغيير رقم الجوال، فماذا أفعل

في حال نسيت كلمة المرور الخاصة بك على منصة أبشر وقمت بتغيير رقم هاتفك المحمول.

يتيح لك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك مرة أخرى للوصول إلى حسابك الشخصي والاستفادة من الخدمات التي توفرها منصة أبشر لنا. يجب عليك اتباع الخطوات التالية لاسترداد حسابك الشخصي مرة أخرى:

تحتاج إلى التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية، من.

ثم حدد “أفراد أبشر” للوصول إلى صفحة تسجيل الدخول الرئيسية.

ثم انقر فوق عبارة (هل نسيت كلمة المرور الخاصة بك) الموجودة أسفل خيارات الاتصال.

ثم اكتب رقم هاتفك المحمول ومعرف المستخدم.

اكتب رمز التحقق المرئي.

ثم انقر فوق “تحديد سؤال التحقق” من الخيارات المتاحة على صفحة النظام الأساسي للتحقق من البيانات الموجودة في المستند وإدخالها.

ثم أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إليك عبر الرسائل القصيرة على هاتفك.

في حال لم يكن لديك رقم الهاتف المحمول المسجل في نظام أبشر، يجب عليك تحديث البرنامج باستخدام عدة أجهزة مجانية من خلال الخدمة المسؤولة عن جوازات السفر أو الحالة المدنية، أو يجب عليك الاتصال بالدعم الفني للمنصة.

عند الانتهاء من كل هذه الخطوات، انقر فوق “موافق”.

ثم قم بتعيين كلمة مرور جديدة لك، وقم بتأكيد كلمة المرور.

ثم انقر فوق “موافق” مرة أخرى لتغيير كلمة المرور بنجاح، بحيث يمكنك استخدام كلمة المرور الجديدة لتسجيل الدخول إلى حسابك على منصة أبشر.

هذا هو الحل الذي يجب عليك استخدامه في حالة نسيان كلمة مرور أبشر الخاصة بك وتغيير رقم هاتفك المحمول.

كيفية تغيير رقم الجوال على منصة أبشر

يجب عليك أولاً الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة المملكة العربية السعودية.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب أبشر الخاص بك عن طريق ملء البيانات المطلوبة.

سيتم نقلك إلى صفحة حسابك الشخصي.

ثم اضغط على كلمة Self Service.

ثم اضغط على كلمة “تغيير رقم الهاتف المحمول” وسيظهر لك مكان الرقم السابق الذي تم استخدامه في حساب أبشر الخاص بك، ويجب عليك استبداله برقم الهاتف الآخر.

بعد ذلك سيرسل لك الموقع رسالة نصية قصيرة عبر هاتفك المحمول تم إدخالها بواسطتك.

نسيت الرقم السري لأبشر وغيرت رقم الجوال كذلك قام المسؤولين عن منصة أبشر الإلكترونية بعدد من التطويرات على الخدمة وذلك برفع مستوى الأمان والحفاظ على سرية البيانات الشخصية للمواطن من خلال وضع كلمة مرور خاصة بالمواطن.