نسيت كلمة السر في الفيس بوك كيف اعرفه، يستطيع أن يضمن المستعمل عدم نسيانه لعبارة سر حسابه من خلال الفيس بوك بشكل خاص، وعبارات المرور لكافة حساباته في المنصات التواصل الاجتماعي بشكل عام عن طريق استعمال برامج خاصة بحفظ كلمات المرور وإدارتها عبر الأجهزة المتنوعة.

لقد نسيت كلمة مرور Facebook الخاصة بي، كيف أعرفها

يمكنك معرفة حساب Facebook الخاص بك في حالة قفل هاتفك من خلال الخطوات التالية.

انتقل إلى موقع Facebook، من أجل تسجيل الدخول إلى حسابك.

ثم انقر فوق نسيت كلمة المرور الخاصة بك في الجزء السفلي من مربع تسجيل الدخول.

بعد ذلك، يتم الضغط على خيار التحقق من خلال البريد الإلكتروني، وبالتالي يتم كتابة البريد الإلكتروني المتصل بالحساب الذي تريد الوصول إليه.

وبالتالي، سيتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني تحتوي على الرمز المكتوب، ومن ثم يمكنك معرفة حسابك على Facebook.

كيفية استعادة حساب الفيسبوك

يمكنك استعادة حسابك على Facebook بعد نسيان كلمة المرور باتباع الخطوات التالية

افتح موقع Facebook من المتصفح الموجود على جهازك، أو يمكنك الدخول مباشرة إلى الموقع من خلال الرابط التالي.

انقر فوق كلمة مساعدة أو دعم في أسفل الصفحة على الموقع.

انقر فوق إدارة حسابك، ثم انقر فوق تسجيل الدخول، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

أدخل موقع مشاكل تسجيل الدخول مباشرة عبر الرابط التالي.

ثم انقر فوق الخيار لا يمكنني الوصول إلى حسابي على Facebook.

بعد ذلك، ادخل إلى الصفحة لمعرفة رقم الهاتف المرتبط بحسابك على Facebook أو البريد الإلكتروني.

ثم اكتب بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك في مربع البحث، حتى يظهر اسم حسابك في هذه الصفحة.

انقر فوق حسابك، ثم انقر فوق خيار إعادة تعيين كلمة المرور، ثم اختر إرسال رسالة إعادة تعيين إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني.

وبالتالي، ستتلقى رسالة برمز مكون من 6 أرقام يتم كتابته في الحقل المخصص له.

ثم انقر فوق الكلمة متابعة، ثم اكتب كلمة مرور جديدة لحسابك، حتى تتمكن من تسجيل الدخول إلى Facebook مرة أخرى.

استعد حساب Facebook الخاص بك عندما تنسى بريدك الإلكتروني

نسيت كلمة المرور في الفيس بوك كيف اعرفها معرفة Facebook حتى إذا كان الهاتف مغلقًا ونسيان البريد الإلكتروني يتم من خلال المتصفح.

حيث يتم دائمًا تسجيل الدخول إلى المتصفح، حيث يتم تنشيط ميزة المزامنة بواسطة هذه الميزة التي لا يمتلكها سوى Google Chrome.

وبالتالي الدخول إلى هذا المتصفح والنقر على النقاط الثلاث على يمين الصفحة الرئيسية.

ثم انتقل إلى الإعدادات وانقر فوق كلمة المرور الموجودة على الصفحة في علامة تبويب تسمى الملء التلقائي.

بعد ذلك، انقر فوق الرمز الموجود أسفل كلمة المرور المحفوظة، حتى يتم التعرف على البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

خطوات استعادة حساب Facebook بالاسم

انتقل إلى صفحة Facebook حيث يمكنك البحث عن الحساب بالاسم عبر الرابط التالي.

ثم اكتب اسم حسابك في حقل اسم المستخدم، ثم اضغط على كلمة بحث.

انقر فوق اسم الحساب الذي تريد استعادته، ثم اطلب رمز التخصيص من خلال الموقع.

وبالتالي، ستتلقى رسالة تحتوي على رمز لإعادة تعيين حسابك على Facebook.

أدخل الرمز، ثم قم بتغيير كلمة المرور وتأكيدها مرة أخرى، حتى تتمكن من الوصول إلى حسابك على موقع Facebook.

كيفية استعادة حساب Facebook من خلال الأصدقاء

بعد تفعيل ميزة استرداد Facebook من خلال الأصدقاء، يمكنك استعادة حساب Facebook الخاص بك من خلاله على النحو التالي

يتم الدخول إلى موقع فيسبوك من خلال المتصفح أو من خلال الرابط مباشرة كما ذكرنا سابقاً.

ثم انقر فوق رمز نسيت كلمة المرور، دون كتابة أي شيء في مربع كلمة المرور.

انقر فوق الرمز الذي لا يمكن العثور على البريد الإلكتروني، ولا يمكن العثور على رقم الهاتف الذي تم تسجيل حساب Facebook عليه.

اكتب رقم هاتف صديقك الذي اخترته من قبل لحل هذه المشكلة، ويمكنك أيضًا كتابة بريده الإلكتروني بدلاً من رقم الهاتف.

وبالتالي، يمكنك استعادة حسابك بعد الرجوع إلى صديقك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

نصائح عند إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك

يجب كتابة كلمة مكونة من 8 أحرف أو أكثر، حيث يجب أن تكون كلمة المرور طويلة حتى تكون أكثر أمانًا.

عند إعادة تعيين كلمة المرور، ادمج الأحرف الكبيرة مع الأحرف الصغيرة، مع إضافة بعض .

يفضل ألا تكون كلمة المرور هي تاريخ ميلادك الذي تم تسجيله في حسابك على Facebook.

انتبه إلى ميزة سؤال الأمان، بحيث يمكنك استعادة حسابك مرة أخرى إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك.

من المستطاع إدارة كلمات المرور والقيام بحفظها على أكثر من جهاز خاص بالمستعمل عن طريق مستعمل (Dashlane)؛ والذي تستطيع تنزيله على أجهزة الحاسوب وأجهزة الهواتف الجوال، وتستطيع تنزيل البرنامج من خلال متاجر البرامج الخاصة بأجهزة أبل .