تباطأ نشاط المصانع الأمريكية أقل من المتوقع فِيْ يوليو وسط علامات على تخفِيْف الاختناقات فِيْ سلسلة التوريد، وانخفض مقياس الأسعار الذي تدفعه المصانع مقابل المدخلات إلَّى أدنى مستوى فِيْ عامين، مما يشير إلَّى أن التضخم قد بلغ ذروته.

وقال معهد إدارة التوريد، اليوم الاثنين، إن مؤشره لأكبر اقتصاد فِيْ العالم انخفض إلَّى 52.8 الشهر الماضي، وهِيْ أدنى قراءة منذ يونيو 2022، عَنّْدما كان القطاع يخرج نفسه من الركود الناجم عَنّْ كوفِيْد- جائحة 19 بوصة. سجل المؤشر قراءة قدرها 53.0 فِيْ يونيو.

تشير قراءة المؤشر فوق 50 إلَّى نمو قطاع التصنيع الذي يشكل 11.9٪ من الاقتصاد الأمريكي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المؤشر إلَّى 52.0.