نشاط قطاع الخدمات فِيْ الصين يقفز لأعلى مستوى بنحو عام

تجاوز النشاط فِيْ قطاع الخدمات فِيْ الصين التوقعات فِيْ يونيو وقفز إلَّى أعلى مستوى فِيْ عام تقريبًا، فِيْ أحدث علامة على أن الانكَمْاش قد عزز ثقة المستهلك.

ارتفع مؤشر مديري مشتريات خدمات Caixin إلَّى 54.5 فِيْ يونيو من 41.4 فِيْ مايو، وهِيْ أعلى قراءة منذ يوليو 2022.

جاءت أرقام التضخم فِيْ الصين أقل من التوقعات فِيْ مايو الماضي، مما أعطى البنك المركزي الصيني فرصة جديدة لمزيد من التحفِيْز.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1٪ فِيْ مايو على أساس سنوي، والذي جاء أقل بقليل من متوسط ​​التوقعات عَنّْد 2.2٪.

فِيْ غضون ذلك، تباطأ نمو مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم عَنّْد بوابة المصنع فِيْ الصين، إلَّى 6.4٪ على أساس سنوي من 8٪ فِيْ أبريل، تماشيًا مع التوقعات.

ويرجع ذلك إلَّى الجهُود المبذولة لضمان سلاسل التوريد والاستقرار فِيْ المناطق الصناعية الرئيسية على الرغم من الاضطرابات التي سببتها موجات كورونا.