نشاط كبير في أسواق القرطاسية والزي المدرسي

تشهد أسواق القرطاسية والمكتبات التجارية في منطقة تبوك انتعاشًا كبيرًا، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 1444 هـ، حيث تستعد العائلات هذه الأيام لإعداد طلابها وتوفير جميع متطلبات اليوم الدراسي.

متاجر الزي المدرسي

ويلاحظ المشتري المنافسة الكبيرة بين محلات القرطاسية ومحلات الملابس المدرسية لجذب الطلاب من خلال العروض الموضوعة على مداخل هذه المكتبات والمتاجر، وتقديم عروض مغرية لكسب العديد من العملاء والمشترين.

وقد جابت وكالة الأنباء السعودية “واس” الأسواق والتقطت العديد من الصور التي توضح حجم هذه الحركة، وتفحصت عن كثب مدى توفر المستلزمات المدرسية.