قدمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم التغذية، سلسلة من النصائح للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد لتشجيعهم على اتباع عادات غذائية صحية، وهو أمر ضروري ومهم لجميع الفئات العمرية، حيث يعتبر المرحلة الهامة والأساسية التي يحدث فيها النمو الجسدي السريع حيث يتعرض الفتيان والفتيات للعديد من التغيرات الجسدية والفسيولوجية والسلوكية لذلك من الضروري الانتباه إلى التغذية في هذه المرحلة من حيث الجودة والكم حتى لا ينمو. لمنع الإصابة بالعديد من الأمراض.

تناول الإفطار

أبرزت الخبيرة التغذية داليا الخناني أهمية التركيز على وجبة الإفطار، حيث أن عدم القيام بذلك يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم والصداع واضطرابات الأمعاء والهزال، حيث من الضروري تزويد الجسم بالطاقة التي يحتاجها. للقيام بالأنشطة والوظائف اليومية المطلوبة، فهي من أهم مصادر الطاقة التي يحتاجها تلاميذ المدارس للقيام بالأنشطة المختلفة، ومن أهم الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الأرز والبطاطس والذرة والخبز والمعكرونة وتناول الأطعمة. غنية بالبروتينات لأنها مصدر جيد للطاقة وضرورية لنمو العظام والعضلات وتجديد أنسجة الجسم، وأهم مصادرها اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب ومنتجات الألبان والجبن، وهناك هو بروتين نباتي متوفر في البقوليات والعدس والفول والحمص.

خبز القمح والشطيرة

وأضاف يفضل إمداد الطالب بوجبة فطور صحية مثل شطيرة لبنة أو جبنة أو حمص أو زبدة الفول السوداني، والنظر في استخدام خبز القمح أو النخالة، وإمداد الطالب بالفواكه والخضروات بحيث يمكن تقطيعها إلى قطع صغيرة لتسهيل استهلاكها، ويفضل إضافة عصير الليمون فوقها حتى لا يتغير لونها. يمكن أيضًا إعطاء المكسرات والفواكه المجففة والزبيب للطالب كبديل لرقائق البطاطس، والتركيز على تناول العناصر المعدنية اللازمة، حيث في هذه المرحلة تزداد الحاجة إلى العناصر المعدنية، وخاصة الكالسيوم والحديد والزنك، والتركيز في تناول الفيتامينات لأنها تزيد من حاجة أطفال المدارس إلى الفيتامينات، خاصة فيتامين ب 1، ب 2 وفيتامين النياسين وحمض الفوليك، فيتامين ب 12، ب 6، فيتامين د، فيتامينات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا مدينة الملك سعود الطبية. مجمع الرياض الصحي الأول.