نصائح عند استخدام السلالم الكهربائية في الحرمين الشريفين

تناولت وزارة الحج والعمرة 7 نصائح مهمة لسلامة الحجاج عند استخدام السلالم المتحركة في الحرمين الشريفين.

حافظ على ثباتك

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن النصيحة هي عدم الجلوس على السلم وهو متحرك حتى لو كنت متعبًا، والوقوف بحزم والتمسك بالشريط المتحرك، ما دام قائما. . يمينًا ويترك اليسار للأشخاص المتنقلين.

مراقبة الطفل

كما نصح الحج والعمرة بمراقبة الأطفال وضمان ثباتهم، والتحرك فور وصولهم إلى السطح، مشددًا على ضرورة تعقيم يد سدادات الحزام المتحرك، وإبقاء أطراف الملابس بعيدًا عن فتحات السلم.