نصائح لتجنب عسر الهضم والحصول على الطاقة في الحج

نصحت هيئة الغذاء والدواء الحجاج بتناول الأطعمة الغنية بالمغذيات. للحصول على الطاقة اللازمة لأداء فريضة الحج.

وأوضح في إنفوجرافيك على صفحته الرسمية على تويتر أن بعض العادات الغذائية غير الصحية منتشرة خلال موسم الحج. ومنها الأكل على عجل أو أثناء المشي.

كما أشار إلى خطأ إهمال بعض الحميات الغذائية الرئيسية، والاعتماد على الوجبات الخفيفة عالية السكر.

المقبلات

وأشار إلى أنه من الأفضل الجلوس واختيار مكان مناسب ومريح لتناول الطعام ؛ لتفادي عسر الهضم.

كما يفضل تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية والابتعاد عن الوجبات الخفيفة الخالية من السعرات الحرارية مثل رقائق البطاطس والحلويات والآيس كريم، واستبدالها بوجبات خفيفة صحية مثل الفواكه والمكسرات.

حذر استشاري التغذية العلاجية الدكتور عبدالعزيز العثمان الحجاج من تناول الأطعمة الباردة المكشوفة والتي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

أنواع التسمم الغذائي

وقال العثمان في تصريحات لبرنامج “120” الذي تبثه قناة “الإخبارية” هناك أنواع من التسمم الغذائي وهي تسمم كيماوي مع وجود ملوثات، وهناك تسمم جرثومي من خلال التعرض للغذاء. درجة حرارة لفترة طويلة، مما يسمح لهذه الميكروبات بالنمو.

الأطعمة التي تسبب التسمم

وأوصى بعدم تناول السلطات والأطعمة الباردة والمكشوفة، وكذلك التقليل من تناول المشروبات الغازية والكافيين مثل القهوة والشاي.

وطالب الحجاج بالالتزام بالطعام في مخيمات الحج حيث توجد جهات رقابية صحية تراقب وتراقب سلامة الغذاء في المخيمات.

كما حذر من تناول الأطعمة المختلطة مثل الشاورما والهامبرجر والفلافل والحمص والتبولة. لأنها مصادر مفتوحة ويمكن أن تسبب التسمم الغذائي.