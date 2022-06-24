نصائح لتحسين الذاكرة وصفاء الذهن

يُطلق على جزء مهم من الدماغ اسم الحُصين، والذي يعني في اليونانية “فرس البحر” نظرًا لشكله ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتعلم والذاكرة والإحساس المكاني. التنقل المكاني هو القدرة على تحديد مكانك في البيئة.

ما الذي يسبب الأضرار التي لحقت بالقلعة

الإجهاد – مستويات عالية من الكورتيزول، ونقص فيتامين ب 1 (فقدان الذاكرة هو أحد الآثار الجانبية)، وارتفاع مستويات السكر والأنسولين

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكورتيزول وارتفاع مستويات السكر / الأنسولين إلى استنفاد فيتامين ب 1. فيتامين ب 1 ضروري لعمل الحصين بشكل سليم. الخميرة الغذائية هي أفضل مصدر لفيتامين ب 1 وكذلك لحم البقر أو كبد الضأن

نصائح

أظهرت الدراسات أن الصيام يحسن الحُصين

يوصى بممارسة التمارين التي تنشط الدورة الدموية، بحيث يشعر الفرد بالراحة وتجعل منه ثروة صافية

الشوكولاتة ينصح بتناول قطعتين من الشوكولاتة الداكنة حيث تساعد على الاسترخاء وذلك لاحتوائها على هرمون مضاد للاكتئاب.

الأسفار الأفضل الذهاب في رحلة لتهدئة أعصابك، فهي تزيد من الصبر، وبالتالي تدعم كل ما يمكن أن يسبب التوتر. التطوع أكدت الأبحاث المكثفة على المتطوعين في الأعمال الخيرية رضاهم عن أنفسهم وإحساسهم بالسعادة، وبالتالي صفاء الذهن.