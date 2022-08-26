نصائح للامهات في بداية العام الدراسي ، الأمهات هي من لها الدور الأساسي في العملية التعليمية لأبنائهم من حيث الاهتمام التي تقدمه للطلاب من أبنائها مع بداية العام الدراسي الجديد ، حيث تبدأ استعدادات الآباء وأبنائهم للدراسة، ويقوم كل من الوالدين بإعذاد جميع الأغراض التي تتعلق بالعملية الدراسية لأبنائهم ، وسنتعرف على نصائح للامهات في بداية العام الدراسي والتحذير من بعض الأمور التي يجب تجنبها في هذه المرحلة ، تابعوا معنا .

قلق الأمهات مع عودة المدارس

تبدأ الأمهات في العيش في حالة من التوتر والقلق في ظل اقتراب موعد المدرسة وبدء العام الدراسي الجديد، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على أوضاع المنزل بما في ذلك الزوج والأولاد. بما أن حالة القلق هذه لدى الأمهات تزيد من معدل طاقتهن السلبية بسبب توترهن المفرط بشأن العودة إلى المدرسة، وهذا غير ضروري، فقط عليك أن تستعد جيدًا للعام الجديد، واتباع بعض النصائح والتعليمات التي تساعد في التغلب على هذا القلق.

نصائح للأمهات في بداية العام الدراسي

من النصائح المهمة التي يجب على الأمهات وأطفالهن اتباعها في بداية العام الدراسي ما يلي

شراء اللوازم المدرسية الخطوة الأولى في الاستعداد الجيد للمدرسة هي إعداد قائمة أساسية بجميع الاحتياجات المدرسية مثل الملابس والكتب والدفاتر والأقلام.

متابعة معلمي الطفل يجب مراقبة الطفل بشكل دوري من خلال التواصل المستمر مع معلم الطفل للاطمئنان على مستوى الطفل وسلوكه اليومي.

الإطلاع على المناهج الدراسية لا بد من الإطلاع على منهج التدريس حتى تتمكن الأم من متابعة الطفل بشكل دوري، وهذا ما يجعل الأم أكثر وعياً بمستوى الطفل الأكاديمي والعقلي ومدى استيعابه.

التواصل الاجتماعي مع أولياء الأمور تعتبر إقامة علاقة اجتماعية مع والدي أصدقاء الطفل بداية جيدة للعام الجديد، وهذا يساعد على كسب حب الآخرين، مما يجعل الأم قادرة على معرفة سلوك الطفل تجاه أصدقائه، و وهذا يزيد من وعي الأم بطفلها ومعرفة حاجته وتلبية احتياجاتها.

التواصل مع المدرسة متابعة الحضور المدرسي المنتظم للطفل، وحضور جميع الاجتماعات والدورات المدرسية وعدم تفويتهم لأي سبب من الأسباب.

السؤال والاستماع للطفل التواصل المستمر مع الطفل يخلق صداقة بين الأم وطفلها، وهذا يخلق علاقة قوية بين الطفل ووالدته، ويجعله أكثر استعدادًا لسرد تفاصيل يومه المدرسي وكل شيء. همومه.

الاهتمام بالأنشطة النجاح لا يتعلق فقط بدراسة المناهج الدراسية ؛ كما أنه يرتبط بالقيام بأنشطة يومية جديدة، وهذا يساعد في تقوية التفاعل بين الطفل والأطفال الآخرين، مما يكسبه العديد من المهارات الاجتماعية.

تنظيم المصاريف المالية العام الدراسي يحتاج إلى الكثير من المصاريف، لذلك من الضروري وضع خطة مالية لنفقات المنزل قبل العام الدراسي.

إدارة الوقت إدارة الوقت هي بالتأكيد أحد عوامل نجاح العام الدراسي الجديد، لذلك من الضروري تحديد جدول زمني ينظم وقت الدراسة واللعب، ووقت آخر للقراءة والأنشطة الأخرى التي تساعد في تقوية الطفل.

أشياء يجب تجنبها قبل بداية العام الدراسي الجديد

هناك بعض الأشياء التي يجب على الطالب أن يعتاد عليها مع اقتراب موعد الدراسة للعام الجديد، وبالتالي عليه تجنب بعض الأمور، وهي

يبقى الطفل مستيقظًا يوميًا يجب على الأم تدريب ابنها على النوم مبكرًا قبل أسبوعين على الأقل من المدرسة.

عدم تحضير الطفل نفسياً لدخول المدرسة قبل الدراسة لا بد من إعداد الطالب نفسياً لدخول العام الجديد، خصوصاً بعد شهور الإجازة الصيفية واللعب والمرح والراحة.

شراء لوازم الطفل دون إبداء رأيه في الأشياء التي يجب شراؤها يجب على الأمهات السماح لأطفالهن باختيار اللوازم المدرسية بأنفسهم، وعادة ما يميل الأطفال إلى استخدام الدفاتر والأشياء الملونة مع الرسوم المتحركة.

تحويل الطاقة السلبية إلى عودة الدراسة والمخاوف تجاهها للطفل من الضروري نقل الطاقة الإيجابية للأطفال وليس السلبية. على العكس من ذلك يفضل ة الأمور الأساسية في الدراسة بطريقة مسلية وممتعة.

– تكرار بعض العبارات التي قد تسبب له خوفًا وقلقًا شديدين، مثل “ستقابل أصدقاء جدد”، وعبارة “أتوقع المزيد من الواجبات المنزلية”.

نصائح للأمهات لإعداد أطفالهن للعودة إلى المدرسة

من الأفضل الترحيب بالعام الدراسي الجديد بروح عالية واهتمام قوي بالدراسة. تقع على عاتق الأم مسؤولية إعداد أطفالها لتلقي الدراسة، من خلال التحدث بشكل جيد عن المدرسة والأنشطة الدراسية والرحلات المدرسية، وتذكر الوقت الرائع الذي يقضيه الأطفال مع زملائهم في الفصل، وكذلك التخلص من بعض العادات التي اعتاد الأطفال عليها. خلال الإجازة، مثل

النوم أمام التلفاز أو الكمبيوتر.

اللعب بالهاتف والجلوس طويلاً على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

الخروج كثيرًا مع الأصدقاء والعائلة.

العب واستمتع.

الكسل والراحة.

كيف نستقبل العام الدراسي الجديد للأطفال

هناك بعض النصائح التي يجب على الأمهات اتباعها للترحيب بالعام الدراسي الجديد مع أطفالهن دون قلق، وهي كالتالي

اصطحب الطفل لرؤية فصله الجديد ومعلمه الجديد.

إبلاغ الطفل بتاريخ بدء وانتهاء المدرسة.

اسأل الطفل عن مشاعره ودعه يعبر عن مخاوفه بشأن الدراسة.

لفت انتباه الطفل إلى الجوانب الإيجابية لبدء المدرسة، ومدى متعة وفائدة ذلك في تكوين صداقات جديدة.

أخبر الطفل أن التوتر والخوف الذي يشعر به تجاه المدرسة يشعر به الأطفال الآخرون أيضًا.

أعطي الطفل الطمأنينة وساعده في حل مشاكله.

نصائح للامهات في بداية العام الدراسي ، إن الأمهات حول العالم اجمع دائماً يتعرضون الى التوتر والقلق ، وياتي ذلك الأمر مع الاقتراب من عودة اطفالهم الى المدارس ، حيث يؤثر بشكل كبير على أوضاع المنزل بما في ذلك الزوج والأولاد .