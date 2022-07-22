نصائح للحامل البكر في الشهور الأولى، تعتبر مرحلة الحمل من المراحل الحساسة لدى المراة وخاصة اذا كانت الاولى من نوعها ولقد قامت الدراسات بالبحث عن الكثير من النصائح التي تقدم للمراة الحامل ومن هذه النصائح سوف نقدمها في مقالنا هذا وهي مجموعة متميزة من النصائح الفريدة من نوعها التي تفيد الام في مراحل الحمل الاولى خاصة في اذا كانت الام ممن تجهل الكثير من المعلومات التي تتعلق بهذا الموضوع.

أهم أعراض الحمل

قبل الحديث عن نصيحة للمولودة الحامل في الأشهر الأولى، فيما يلي الأعراض التي تتأكد المرأة من أنها حامل

الشعور بالدوار والغثيان خاصة في الصباح.

هناك عدد من النساء ينشأن كراهية وتجنبًا للطعام، وهناك عدد من النساء يشعرن بالجشع لأنواع معينة من الطعام ويأكلن كميات كبيرة منه.

تقلبات المزاج التي تنتج عن التغيرات الهرمونية، حيث تكون المرأة أكثر عصبية، أو أكثر حساسية.

نزول قطرات بسيطة من الدم الوردي اللون الذي ينتج عن انغراس الجنين في الرحم.

الشعور بالكسل مع الرغبة المستمرة في النوم.

ضغط الدم غير المنتظم.

زيادة الشعور بالحاجة إلى التبول.

إحساس بالاحتقان في الثدي.

حاسة الشم لدى المرأة قوية، وغالبًا ما تكون حساسة لأي رائحة قوية.

نصائح للمولودة الحامل في الأشهر الأولى

فيما يلي عدد من النصائح للمولودة الحامل في الأشهر الأولى للحفاظ على صحتها وصحة الجنين

تناول الأطعمة الصحية

يجب على المرأة أثناء الحمل أن تأكل كل أنواع الطعام النافع، بما في ذلك الخضار الطازجة، والفواكه بأنواعها، كما يجب أن تأكل اللحوم بعد طهيها جيداً، وهناك عدة أنواع من الأطعمة يجب أن تتجنبها كاللحوم المصنعة. والأطعمة المالحة مثل الرنجة والفسيخ والتوابل الحارة والدهون.

شرب الكثير من السوائل

خلال فترة الحمل تحتاج العذراء إلى تناول كميات كبيرة من السوائل وخاصة الماء، وعليها الحرص على شرب العصائر الطازجة وغير المعلبة، مع تجنب الكافيين قدر الإمكان، وإذا كنت ترغبين في تناوله فيمكنك تناول فنجانًا واحدًا من القهوة أو الشاي أو النسكافيه. في يوم.

زيارات منتظمة للطبيب

يجب على المرأة الحامل زيارة الطبيب بشكل دوري للاطمئنان على صحتها وصحة الجنين وكذلك إجراء جميع الفحوصات التي يطلبها الطبيب.

تجنب التوتر والعواطف

يجب على المرأة الحامل العمل على ضبط حالتها النفسية، وتجنب أي قلق أو توتر، لأن الإجهاد ينتج عنه تقلصات في الرحم، وقد ينتج عنه آثار سلبية، سواء على المرأة الحامل أو الجنين.

علامات خطر الحمل

من أهم النصائح للمولودة الحامل في الأشهر الأولى التعرف على علامات الخطر، وعند ظهور أي من هذه يجب التوجه إلى الطبيب فورًا، وتكون علامات الخطر كالتالي

حدوث نزيف عند المرأة سواء كان أحمر أو يميل إلى السواد.

وجود إفرازات داكنة اللون من الرحم.

ارتفاع مفرط في درجة حرارة الجسم.

الهزات المستمرة.

نزول الماء الذي يحيط بالجنين.

أغمي على الحامل أكثر من مرة.

فجأة يتوقف الشعور بحركة الجنين.

– آلام متكررة في الرأس مصحوبة بصداع نصفي.

الشعور بألم شديد في البطن.

الشعور المستمر بالعطش مع تبول أقل بشكل ملحوظ.

الغثيان والقيء المفرط.

ظهور حساسية في الجسم مصحوبة بحكة.

انتفاخ في القدمين واليدين وقد ينتفخ الوجه أيضًا.

الأشياء الضارة التي يجب على المرأة الحامل تجنبها

بعد الحديث عن نصائح للمولودة الحامل في الأشهر الأولى، فيما يلي عدد من الأطعمة والأنشطة التي يجب على المرأة الحامل تجنبها

هناك عدد من أنواع الأطعمة المحظورة التي يجب تجنبها تمامًا، بما في ذلك جميع منتجات الألبان غير المبستر، واللحوم المصنعة بجميع أنواعها، وكذلك عدم تناول البيض أو أي نوع من الأطعمة غير المطبوخة.

كما يجب على المرأة الحامل خاصة في الأشهر الأولى أن تتجنب السفر لمسافات طويلة حتى لا تفقد الجنين.

القيام بالأعمال الروتينية في المنزل بجهد كبير ودون أخذ قسط من الراحة.

احمل أي شيء ثقيل.

الرياضات المرهقة مثل الركض.

اذهب إلى مدن الملاهي واركب الألعاب الموجودة فيها.

التدخين أو التدخين السلبي.

التعرض للأشعة السينية.

كما يجب على المرأة الحامل عدم تناول أي نوع من الأدوية دون استشارة الطبيب.

الاستحمام لفترة طويلة باستخدام الماء الساخن، أو استخدام الساونا، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجنين وقد يؤدي إلى الإجهاض.

اشرب كميات قليلة من الماء والسوائل.

الى هنا انتهى موضوعنا الذي تحدثنا عنه في مقالنا هذا الذي قدمه العرب اليوم الذي يتناول المعلومات التي تهم المراة في حملها خاصة في الشهور الأولى وكان عنوان مقالنا هو نصائح للحامل البكر في الشهور الأولى نسال الله لكم الوفيق والتمتع بالصحة والعافية في كل الامور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.