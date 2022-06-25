نصائح للدخول في علاقة عاطفية جديدة غالبًا ما نكون في حالة نفسية سيئة بعد ترك علاقة عاطفية فاشلة، سواء كانت زواجًا أو خطوبة. في كثير من الأحيان، بشكل لا إرادي أو بغير وعي، ندمر علاقتنا الرومانسية. إليك بعض النصائح للدخول في علاقة رومانسية جديدة.

بكاء

غالبًا ما نقوم بتخريب العلاقات الجديدة من خلال عدم البكاء تمامًا ونسيان العلاقة السابقة. وعليك أن تدرك أن العلاقة الجديدة لن تكون صحية إذا استخدمتها للهروب من تجربة عاطفية بائسة بسبب الطلاق أو الانفصال. اسمح لنفسك بالحزن ليس فقط على خيبة الأمل الأخيرة، ولكن أيضًا على علاقة طويلة المدى لا تزال تمس قلبك.

احترم نفسي

لاحظ ما إذا كنت قد أمضيت سنوات المواعدة في إضافة احترام الذات لعلاقاتك. إذا كنت لا تعرف نفسك ولم تكن سعيدًا بنفسك، فقد تميل إلى اختيار شركاء لتشعر بالتقدير.

هذا يعني أنك تدخل في علاقاتك من موقف ضعيف. هذا يجعلك عرضة لسوء المعاملة والإساءة العاطفية، والتي ستزيد فقط من تدني احترامك لذاتك. لذا خذ الوقت الكافي للعمل على احترامك لذاتك دون الاعتماد على شريك رومانسي.

تخلص من الشركاء السامين

هناك طريقة أخرى لإفساد سعادتك الرومانسية عن غير قصد وهي الاستمرار في اختيار نفس الأنواع من الشركاء السيئين مرارًا وتكرارًا، كما لو كنت تمر بحلقة مفرغة. راجع تاريخ علاقتك. اكتشف أنواع الأشخاص الذين تنجذب إليهم والأفكار التي يبدو أنها تظهر في علاقاتك الرومانسية هل تنجذب إلى الأشخاص الذين يبرزون أفضل أو أسوأ ما فيك

عندما تتعرف على شخص ما من أجل الارتباط به، اربط نفسك بوعي بشخص يتمتع بصحة جيدة وحنون وقوي عاطفياً، على عكس الأنواع المحبة وغير المتسقة والبعيدة.

نصائح للدخول في علاقة رومانسية جديدة