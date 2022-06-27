نصائح للعناية بالبشرة 21 نصيحة للعناية بالبشرة من شأنها أن تحول بشرتك

نصائح للعناية بالبشرة – مع إطلاق مئات المنتجات المبتكرة كل أسبوع واكتشاف مكون آخر “يجب أن يكون”، قد يكون من الصعب تحديد المنتجات التي تحتاجها حقًا وأيها يتجه. لإرشادك إلى بشرة خالية من العيوب، إليك 21 نصيحة للعناية بالبشرة تغطي جميع القواعد.

01. نصائح للعناية بالبشرة تعرف على نوع بشرتك

إن فهم نوع بشرتك والتعرف عليه هو أهم شيء يمكنك القيام به لبشرتك. إذا كنت لا تعرف هذا، يمكن أن يضر بتوازن بشرتك الطبيعي ويؤدي إلى تهيج الجلد وحتى الشيخوخة المبكرة مع المنتجات الخاطئة. أكثر أنواع البشرة شيوعًا هي البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب والجافة. من المهم أيضًا ملاحظة أن هناك عدة أنواع ويمكن أن تتغير بمرور الوقت أو مع المواسم، لذا استمع دائمًا لبشرتك.

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02. تأكد من ترتيب مستحضرات التجميل

إذا لم تقم بتطبيق منتجات العناية بالبشرة بالترتيب الصحيح، فهذا يعني أنها لن تكون فعالة. القاعدة العامة هي تطبيق الكريمات الخفيفة أولاً حتى يمكن امتصاصها بسهولة. لتجنب التراكم، عند التبديل إلى الكريمات السميكة، اتركي بشرتك تمتص المنتج (على الأقل بضع دقائق).

03. نصائح للعناية بالبشرة لا تستخدمي الكثير من المنتج

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، فإن “المزيد والمزيد” ليس قاعدة جيدة. لذلك إذا قمت بوضع الكثير من المرطب، فقد يسد المنتج مسامك. بالإضافة إلى ذلك، إنها مضيعة كاملة للمنتج وأموالك لأن الجلد لن يكون قادرًا على امتصاصه على أي حال.

04. نصائح للعناية بالبشرة تنظيف مزدوج

التطهير المزدوج يحول بشرتنا بالكامل. من خلال التنظيف مرتين، سوف تتأكد من إزالة جميع الأوساخ والبكتيريا والزيوت والتلوث التي تراكمت على بشرتك أثناء النهار، مما يترك لك بشرة نظيفة تمامًا حتى تتمكن من إعداد روتينك للعناية الليلية.

05. تذكر أن تختبر قبل شراء المنتج

قبل البدء في استخدام منتج جديد، يجب عليك دائمًا إجراء اختبار لتجنب أي خطر حدوث تهيج أو رد فعل تحسسي. ببساطة ضع كمية صغيرة من المنتج على الجزء الداخلي من ذراعك لترى كيف يتفاعل بشرتك مع التركيبة.

06. لا تستخدم المنتجات منتهية الصلاحية

استخدام المنتجات بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها يعد أمرًا سيئًا بالنسبة لك. لسوء الحظ، تحتوي منتجات التجميل على بكتيريا (خاصة إذا كنت تستخدمينها بشكل متكرر)، ويمكن أن تؤدي إلى العدوى والتهيج، ناهيك عن أنها لا تعمل بشكل جيد، يمكن أن تنتج المنتجات سمومًا ضارة يمكن أن تكون خطرة على بشرتك. الصحة وبشرتك.

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07. نصائح للعناية بالبشرة لا تخف من منتجات الصيدلية

لا تفترض أن نظامًا جيدًا للعناية بالبشرة يجب أن يكلفك، فهناك الكثير من منتجات الصيدليات المذهلة والعلامات التجارية ذات الأسعار المعقولة مع الصيغ الرائعة. تحتاج فقط إلى معرفة ما الذي تبحث عنه. تحقق من منتجات العناية بالبشرة المعتمدة هذه.

08. قد تتقشر بشرتك، لا داعي للذعر

إذا كنت تستخدم منتجًا جديدًا وبدأت بشرتك في التقشر. وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية الشهير ومؤلف كتاب Beyond Beautiful، الدكتورة دوريس داي “التقشير هو رد فعل على منتج. يمكن أن يكون رد فعل مزعج للمنتج، مما يؤدي إلى تراكم خلايا الجلد ومحتوياتها الأساسية. Cela peut être dû à un déséquilibre hydrique de la peau, à un déséquilibre dans la façon dont les cellules exfolient ou à un déséquilibre des éléments de la peau, mais cela provoque une réaction de votre peau – cela ne signifie pas toujours que vous devez ignorer المنتوج.

09. نصائح للعناية بالبشرة استخدم الكريم الواقي من الشمس دائمًا

من المهم استخدام واقٍ من الشمس يوميًا للمساعدة في حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس. 90٪ من حياة بشرتك تحت سيطرتك وهي مرتبطة بشكل مباشر بالتعرض للشمس. لذا، حتى في أيام الشتاء، احمِ بشرتك باستخدام واقٍ من الشمس بعامل وقاية من الشمس 30. ببساطة، ضع واقيًا من الشمس يوميًا وسوف تشكرك بشرتك.

10. اجعل الأقنعة شيئًا عاديًا

الأقنعة في الواقع مهمة جدًا ويمكن دمجها في نظامك اليومي. توصي أخصائية الوجه الشهيرة جورجيا لويز بإنشاء ماسك لمدة 10 دقائق كل صباح لترطيب وتلطيف البشرة. يمكن أن تساعد أقنعة الوجه في علاج مجموعة كاملة من مشاكل البشرة، من البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب إلى البشرة الجافة أو الحساسة ؛ ما عليك سوى العثور على القناع المناسب لنوع بشرتك، حتى لو لم يكن لديك وقت كل يوم، ضعي قناعًا من الطين مرة في الأسبوع وقناعًا آخر للحصول على أقصى قدر من الترطيب.

11. أقنعة النوم ضرورية أيضًا

عندما تنام، يتم إصلاح بشرتك وتجديدها مع تحسن التمثيل الغذائي لبشرتك، مما يسمح لخلايا الجلد بالتكاثر بكفاءة أكبر. سيؤدي ارتداء قناع مرطب طوال الليل إلى تحفيز عملية التجديد هذه، حيث سيكون بمثابة حاجز وقائي ضد الأوساخ أو البكتيريا حتى تبدو بشرتك في أفضل حالاتها عند الاستيقاظ.

12. قم بتبديل نظام العناية بالبشرة الخاص بك على مدار العام

الطقس عامل خارجي آخر يمكن أن يضر بشرتك. فكر في الأمر خلال فصل الشتاء، يمكن أن يؤدي الجمع بين درجات الحرارة الباردة في الخارج والتدفئة الداخلية المتزايدة إلى تجفيف بشرتك بشكل خطير. أثناء الصيف تتعامل مع الرطوبة والتعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة ؛ يسبب البشرة الدهنية والبقع الداكنة وحتى أضرار أشعة الشمس. هذا هو السبب في أنه من الضروري مكافحة درجات الحرارة المتضاربة باستخدام تركيبات ومكونات مختلفة على مدار العام.

13. نوع بشرتك سيتغير مع تقدم العمر.

تتغير بشرة الجميع باستمرار وتتكيف مع البيئة المحيطة بها. هذا هو السبب في أنه من المهم جدًا تغيير مستحضرات العناية بالبشرة، ليس فقط وفقًا للمواسم، ولكن أيضًا وفقًا لعمرك. مع تقدمك في العمر، تبدأ مستويات الكولاجين في بشرتك في الانخفاض وتميل بشرتك إلى الجفاف. قد تصاب أيضًا بأمراض جلدية في العشرينات من العمر، مثل العد الوردي أو حب الشباب عند البالغين. لهذا السبب من المهم للغاية أن تأخذ الوقت الكافي لفحص كيفية تغير بشرتك مع تقدمك في العمر، حتى تتمكن من تلبية احتياجات بشرتك النامية.

14. نصائح للعناية بالبشرة فكر في الأكل والشرب

للحصول على التوهج، تحتاجين إلى تزويد جسمك بالفيتامينات والمعادن المعززة للجمال. تحتاج أيضًا إلى التأكد من شرب الكثير من الماء طوال اليوم. إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء، يمكن أن يجعل بشرتك تبدو باهتة.

15. تذكر أن هرموناتك تؤثر على بشرتك.

لا تؤثر هرموناتنا على مزاجنا ومستويات طاقتنا فحسب، بل لها أيضًا تأثير كبير على بشرتنا. من خلال فهم دورتك الشهرية، يمكنك تعديل وتكييف روتينك للتأكد من أن بشرتك تعيش في أفضل حالاتها على مدار العام. على سبيل المثال، من 1 إلى 7 أيام عندما تنخفض هرموناتك الأنثوية، من المهم الحصول على فيتامين ج والزنك لتقوية جهاز المناعة وترطيب بشرتك.

16. التقشير هو المفتاح

التقشير خطوة أساسية في أي نظام جيد للعناية بالبشرة. هناك نوعان من الدعك. التقشير الفيزيائي والكيميائي، الذي يترك بشرتك نظيفة ومتألقة. ومع ذلك، تأكد من استخدام المقشر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع فقط لتجنب الإفراط في التقشير.

17. الريتينول ليس شيئاً تخاف منه.

يشم الكثير من الناس رائحة الريتينول، وبينما نفهم السبب، يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في بشرتك. نحن نتحدث عن الندبات المتلاشية التي تقلل التجاعيد. تحتاج فقط إلى معرفة كيف ومتى تضيفه إلى نظامك.

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18. فيتامين ج

فيتامين سي هو أحد أقوى مضادات الأكسدة المتاحة، مما يعني أنه يساعد على حماية بشرتك من الضغوطات البيئية التي يمكن أن تسرع من الشيخوخة.

19. نصائح للعناية بالبشرة الترطيب هو المفتاح

عندما يتعلق الأمر ببشرتك، فإن الماء هو كل شيء. حتى لو كانت بشرتك دهنية، فأنت بحاجة إلى الحفاظ على بشرتك رطبة. تأكد من ترطيب جسمك مرتين يوميًا وابحث عن مكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين والببتيدات والسيراميد.

20. نصائح للعناية بالبشرة لا تنسى رقبتك

يعد إهمال منطقة الرقبة من أكثر أخطاء العناية بالبشرة شيوعًا، وهو نوع من الجنون لأنه أحد أكبر علامات الشيخوخة لدى الشخص. لذلك راقب دائمًا نظام العناية بالبشرة بالكامل ؛ هذا يعني تطهير رقبتك مرتين بالإضافة إلى ترطيبها. أيضًا، كوني لطيفة ودلكي بضربات تصاعدية حتى لا تشد الجلد إلى أسفل.

21. اترك البثور وشأنها

على الرغم من أنه قد يكون من المغري اللعب بالبثور، حاول مقاومة الرغبة الملحة حيث من المرجح أن تنشر البكتيريا وربما تترك ندبة. أيضًا، على الرغم من أنك تشعر وكأنك تقوم بتنظيف المنطقة والتخلص من البثور، فهناك الكثير مما يحدث داخل جلدك لا يمكنك رؤيته، وستنمو هذه البكتيريا هناك.