نصائح لوقف الشيب المبكر ومنعه بشكل طبيعي

نصائح لوقف الشيب المبكر – ظهور الشيب هو علامة على الشيخوخة، وعادة ما يبدأ في سن الأربعين. لكن في بعض الأحيان يمكن أن يبدأ الشعر الرمادي في الظهور في سن مبكرة لدى بعض الأشخاص، أي في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من العمر، وهو ما يسمى بالشيب المبكر.

يرتبط ظهور الشيب بوجود الخلايا الصبغية في الجسم التي تحتوي على صبغة الميلانين المسؤولة عن إعطاء الشعر لونه الطبيعي. كلما زادت صبغة الميلانين في بصيلات الشعر، كلما كان الشعر أغمق وأقل لونًا، كان لون الشعر أفتح.

مع تقدم الشخص في العمر، تقل صبغة الميلانين، وهو أمر طبيعي، ولكن ظهور الشيب في سن مبكرة يمكن أن يكون ناتجًا عن عدة عوامل، بما في ذلك العوامل الوراثية ونقص الفيتامينات وغيرها. لحسن الحظ، قد تكون هناك وصفات طبيعية تساعد في علاج الشيخوخة المبكرة.

العلاجات المنزلية لوقف الشيب المبكر

يمكنك أن تجد العديد من المكونات المفيدة في مطبخك. فيما يلي بعض التركيبات التي يمكن أن تساعد في إبطاء الشيب

فيما يلي بعض النصائح لمنع الشيب المبكر للشعر

نصائح لوقف الشيب المبكر أوراق الكاري وزيت جوز الهند

نعلم جميعًا أكثر أو أقل عن الفوائد الرائعة لزيت جوز الهند ويمكن أن يكون رائعًا ويمكن أن يساعد في إعادة نمو الشعر التالف. يوفر البروتينات الأساسية اللازمة لتغذية الشعر التالف. الآن أضف أوراق الكاري. النتيجة

اطبخها. دلكي فروة رأسك بزيت جوز الهند الممزوج بأوراق الكاري، والذي يعتبر طريقة مؤكدة للحفاظ على لون الشعر.

1. خذ حفنة من أوراق الكاري واغليها في كوب واحد من زيت جوز الهند لمدة ست إلى ثماني دقائق.

2. اتركيه يبرد ودلكي فروة رأسك بانتظام بهذا الخليط.

اليقطين المفروم وزيت الزيتون

يستخدم القرع المضلع على نطاق واسع لمنع الشيخوخة المبكرة.

1. قطّع القرع إلى قطع صغيرة واتركه يجف قبل نقعه في زيت الزيتون لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام.

2. بعد ذلك، اغلي الخليط حتى يتحول لونه إلى الأسود الداكن.

3. استخدميه لتدليك فروة رأسك مرتين على الأقل في الأسبوع.

عصير بصل و ليمون

ادمج البصل في نظام العناية بشعرك لأنه أحد أقدم العلاجات لمنع الشيب المبكر.

1. اخلطي البصل وعصير الليمون وضعيه على فروة الرأس والشعر.

2. اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بشامبو خفيف.

نصائح لوقف الشيب المبكر الحناء والبيض

بالإضافة إلى كونها صبغة شعر طبيعية، يمكن للحناء أن تكبح الشيخوخة المبكرة. الحناء والبيض، المخصب مع الخثارة، يمكن أن يزيل الشيب المبكر بينما يغذي الشعر من جذوره.

1. اكسري بيضة إلى 2 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء.

2. أضيفي ملعقة كبيرة من الزبادي واخلطيهم جيداً.

3. ضع العجينة على خصلات الشعر وجذوره.

4. يغسل بعد 30 دقيقة.

زيت الحبة السوداء

أثبتت إحدى التوابل الشائعة الموجودة في المطبخ الهندي، وهي الحبة السوداء أو الكالونجي، أنها فعالة جدًا عندما يتعلق الأمر بمنع شيب الشعر قبل وقته. يمكن أن يساعد زيت الحبة السوداء أيضًا في تقليل تساقط الشعر وجعله أرق.

1. قم بتدفئة بعض زيت الحبة السوداء وتدليكه جيدًا في الشعر وفروة الرأس.

2. احتفظ بها طوال الليل واغسلها بالشامبو.

3. افعل هذا ثلاث مرات في الأسبوع.

نصائح لوقف الشيب المبكر زيت الخردل

يشتهر زيت بذور الخردل بطعمه الفريد الذي لا يساعد فقط في تحضير الأطباق اللذيذة، ولكنه مفيد أيضًا للشعر. غني بمضادات الأكسدة والسيلينيوم والدهون الصحية، ويغذي زيت الخردل الشعر ويمنحه لمعانًا وقوة طبيعية. يساعد الزيت أيضًا على تغميق الشعر وبالتالي يساعد في إخفاء علامات تغير لون الشعر المبكر.

1. قم بتسخين 2-3 ملاعق كبيرة من زيت الخردل العضوي وقم بتدليك شعرك وفروة رأسك جيدًا.

2. قم بتغطيته بغطاء دش لأنه يمكن أن يصبح لزجًا جدًا.

3. اغسليه بعد تركه طوال الليل.

4. تضمين زيت الخردل في النظام الغذائي فكرة جيدة أيضًا.

ملح وشاي أسود

هناك علاج منزلي فعال آخر.

1. خذ ملعقة كبيرة من ملح الطعام المعالج باليود واخلطه في كوب من الشاي الأسود القوي (بعد التبريد).

2. تدليك فروة الرأس والشعر.

3. ارحي شعرك لمدة ساعة ثم اغسليه.

عصير أمل وزيت لوز وعصير ليمون

هناك فوائد لا حصر لها نتطلع إليها. وبالإضافة إلى زيت اللوز والليمون، فإنه يمكن أن يتوقف عن الشيب إلى حد ما. دلكي فروة رأسك كل مساء بملعقة كبيرة من عصير أملا وقليل من زيت اللوز وبضع قطرات من عصير الليمون. هذا يمكن أن يمنع الشيب.

نصائح لوقف الشيب المبكر التنظيف باستخدام شيكاكاي

لطالما اعتبر شيكاكاي منظف ممتاز للشعر. يقول الخبراء أنه يمكن أيضًا منع الشيخوخة المبكرة.

1. خذ 4-5 قرون شيكاكاي وطحنها جيدًا.

2. أضفهم إلى نصف كوب من اللبن الرائب. خلط جيد.

3. ضعيه على شعرك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

4. اغسل جيدا.

إكليل الجبل والمريمية

من المعروف أن إكليل الجبل وخشب الساج يعالجان أمراض الجلد والشعر. ويمكنهم أيضًا محاربة اللون الرمادي معًا.

1. خذ نصف كوب من كل من الأعشاب.

2. اغلي المزيج في كوبين من الماء لمدة نصف ساعة.

3. اتركه للوقوف لبضع ساعات.

4. ضعي الخليط على فروة الرأس والشعر واتركيه يجف.

5. يغسل بشامبو خفيف.

6. يوضع ثلاث مرات في الأسبوع.

ما الذي يسبب الشيب

1. نقص فيتامين ب 12

يحدث شيب الشعر عندما تتوقف الخلايا الموجودة في قاعدة الشعر (الخلايا الصباغية) عن إنتاج الصبغة المسؤولة عن لون الشعر. لمواصلة صنع أصباغ منتجة للون، تحتاج الخلايا إلى فيتامين ب 12. في بعض الحالات، يحدث الشيب المبكر بسبب نقص فيتامين ب 12. تشير الأبحاث إلى أنه مع تقدم الأشخاص في سن الثلاثين، قد تتأثر قدرة الخلايا على إنتاج أصباغ منتجة للون، مما يؤدي إلى ظهور اللون الرمادي.

2. بيروكسيد الهيدروجين

تظهر الدراسات أيضًا أنه عندما تنتج خلايا الشعر الكثير من بيروكسيد الهيدروجين (الذي تنتجه الخلايا بشكل طبيعي)، يمكن أن يتحول شعرنا أيضًا إلى اللون الرمادي.

3. علم الوراثة

يقول الخبراء أن شيب الشعر المبكر له ارتباط وراثي قوي. نعم، إلقاء اللوم على والديك وأجدادك. إذا واجهها والداك في سن مبكرة، فمن المحتمل أنك ستقع فريسة لشيبك المبكر.

4. نقص التغذية

لا يمكنك الحصول على بشرة صحية ولامعة إذا كنت تفتقر إلى التغذية. يمكن أن يؤدي النظام الغذائي الذي يفتقر إلى الفيتامينات والمعادن إلى الشيخوخة المبكرة. يجب أن يكون هذا أيضًا مجال اهتمامك.

5. التدخين

ربطت الدراسات التدخين بالشيخوخة المبكرة. ركلة ذات الشعر الرمادي.

6. حالات طبية أخرى

كما تم ربط الشيب المبكر بحالات طبية مثل اضطرابات الغدة الدرقية وفقر الدم.

أسئلة وأجوبة حول الشعر الرمادي

هل الشمع يسبب المزيد من الشعر الأبيض

في الواقع، هناك قول مأثور يقول “اقتلع الشعر الرمادي، فإنه ينمو مرة أخرى”. لكنها قصة زوجات عجائز أكثر من كونها حقيقة، ولا يوجد بحث علمي يثبت هذا القول المأثور. يقول الخبراء أنه لا يمكننا إضافة إلى عدد البصيلات التي لدينا بالفعل، لذا كن مطمئنًا أن إزالة الشعر الرمادي بالشمع لن يحول الآخرين إلى خطوط بيضاء أيضًا، ولا تنتف أو تسحب الشعر من كل شيء – سينتهي به الأمر فقط البصيلات الضارة وعلى الأرجح ستؤدي إلى الصلع.

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هل يوجد علاج للشعر الرمادي في الأيورفيدا

يقول الخبراء أن هناك العديد من العلاجات والأدوية الايورفيدا المتاحة. لكن يجب على المرء استشارة أحد المحترفين أولاً قبل تجربة هذه الأشياء. قم بزيارة مؤسسات الايورفيدا ذات السمعة الطيبة واختر استشارة شاملة.

هل يمكن عكس اللون الرمادي

يقول أحد الخبراء إن اللون الرمادي لا يمكن عكسه حقًا – يمكن بدلاً من ذلك اتخاذ بعض الخطوات الأساسية للتحقق من النمو الرمادي المتفجر. في العديد من البلدان حول العالم، تُستخدم علاجات الجلد المتقدمة أو تقنيات الليزر لمنع الشيب. ولكن قبل اختيار مثل هذه العلاجات، يُنصح باستشارة الخبراء الطبيين وعلماء الشعر. بشكل عام، عليك أن تتقبل أن الشعر الرمادي أمر لا مفر منه.