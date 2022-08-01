نصائح من الصحة للوقاية من دوار السفر

قدمت وزارة الصحة عدة دلائل إرشادية للتعامل مع مرض السفر الذي يصيب الكثيرين أثناء التنقل والتنقل.

أعراض دوار السفر

وقالت وزارة الصحة في رسم بياني أصدرته إن أعراض دوار الحركة الذي يمكن أن يصيب المسافرين تشمل الدوار والغثيان والقيء وشحوب الجلد.

نصائح لتخفيف الأعراض

ونصحت الوزارة المسافرين بعدة إرشادات مهمة لتخفيف وتقليل هذه الأعراض، بما في ذلك استخدام مسند الرأس، والاسترخاء مع التركيز على التنفس، وتجنب تناول وجبات كبيرة قبل السفر.

وشدد على شرب الكثير من الماء، بالإضافة إلى النظر إلى الأفق الثابت، للتخفيف من أعراض دوار الحركة أثناء السفر.

من هو الأكثر ضعفا

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت نصائح توعوية لتجنب دوار السفر ضمن حملتها التوعوية “السفر مع الصحة”، حيث أشارت إلى ضرورة استشارة الطبيب إذا استمرت أعراض دوار الحركة بعد التوقف عن السفر. النقل المفتوح. نوافذ لإمدادات الهواء.

كما أشار إلى أن الأطفال والنساء الحوامل هم الأكثر عرضة لذلك، حيث يحدث عندما يختلف ما تراه العين عن الحركة التي تشعر بها الأذن الداخلية.