نصائح مهمة لحفظ اللحوم النيئة والمطهية

قدمت أخصائية التغذية صفاء بازرعة نصائح حول الطرق الصحيحة للحفاظ على اللحوم حتى لا تفسد.

فيديو | أخصائية التغذية صفاء بازرعة نوصي بحفظ اللحوم في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 5 أيام، ويمكن أن تصل مدة صلاحية اللحوم المجمدة إلى 12 شهرًا.#جدول اليوم# سلام_آمن pic.twitter.com/SxDtAuT68e

– برنامج اليوم (Studioekhbariy) 7 يوليو 2022

حفظ اللحوم

وقال بازرعة، خلال مداخلة في برنامج اليوم على قناة الإخبارية، إن حفظ اللحوم النيئة في الثلاجات العادية يمكن أن يكون لمدة أقصاها خمسة أيام حتى لا تتكاثر البكتيريا فيها، بينما المدة في الفريزر “المجمد” يمكن أن يمتد لمدة 12 شهرًا تقريبًا.

لحم مطبوخ

وأضاف أنه بالنسبة للحوم المطبوخة، يتم حفظها في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 أيام، وفي الفريزر لمدة أقصاها 6 أشهر، بشرط حفظها في الدرج السفلي في وعاء محكم الإغلاق ؛ لتجنب ملامسة الأطعمة الأخرى والتلوث.