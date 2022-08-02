نصائح مهمة من الحرس الوطني لحماية البيانات الشخصية

قدم المقدم المهندس عبدالله الأسمري مدير مكتب إدارة البيانات بوزارة الحرس الوطني عدة نصائح لحماية البيانات الشخصية والسرية، وذلك مع انطلاق حملة التوعية الخاصة بنظام حماية البيانات. الوزارة. الحرس الوطني.

# صباح_السعودية | المهندس المقدم عبدالله الأسمري يكشف عن كيفية حماية بياناتك الشخصية والسرية. # قناة_السعودية pic.twitter.com/9ziI45qnmg

– Sabah Alsaudiah 🇸🇦 (SabahAlsaudiah) 2 أغسطس 2022

حماية البيانات للفرد والنظام

وقال الأسمري في تصريحات لبرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، إن حماية البيانات الشخصية يجب أن تتم من طرفين، الأول هو النظام والثاني الفرد وكلاهما. من يتحمل الأعباء والمسؤوليات.

أهمية الوعي

وأضاف أنه فيما يتعلق بالنظام، من المفترض أن يتم العمل على رفع الوعي بأهمية البيانات الشخصية والبيانات الحساسة، وكذلك العمل على تصنيف هذه البيانات على مستوى النظام بحيث يتم معالجتها بشكل صحيح. وتخزينها. على اليمين. معالم.

وأضاف أنه يجب على النظام أيضًا الكشف عن أشكال الكشف عن البيانات الشخصية، والامتثال لهذا الأمر الأعلى وهذا النظام.

المسؤولية الفردية

وحول الشخص أوضح الاسمري أن للناس وظائف وواجبات ولهم حقوق أيضا. تتمثل إحدى وظائفه في عدم مشاركة البيانات الشخصية، إلا مع الهيئات التنظيمية المعترف بها، مع ملاحظة أنه من حقك معرفة الغرض من جمعها. البيانات، وكذلك لمعارضة جمعها.

وتابعت “من حق الفرد أيضًا معرفة كيفية معالجة هذه البيانات، كما يحق له الاعتراض على مشاركة هذه البيانات مع أي جهة خارج نظامه أو على مستوى الشركة”.