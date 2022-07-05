نصائح مهمة من هيئة الغذاء للاستخدام الصحيح لمعقم اليدين

قدمت هيئة الغذاء والدواء عدة تعليمات مهمة حول استخدام معقمات اليدين كبديل للغسيل بالماء والصابون.

وقالت هيئة الغذاء والدواء في إنفوجرافيك على حسابها على تويتر، إن غسل اليدين بالماء والصابون ضروري لأنه أكثر فاعلية في التخلص من الفيروسات والجراثيم، ولكن في حالة عدم توفرها يمكن استخدام المعقمات. كبديل مناسب.

الحالات التي لا ينبغي فيها استخدام معقم اليدين

وأكد أن هناك حالتين لا تستخدم فيهما أعماق اليد، وهي إذا كانت الأوساخ على اليد ظاهرة للعين المجردة، وإذا كانت هناك جروح مفتوحة في اليد.

وأعطى عدة نصائح مهمة عند استخدام المعقمات، وهي عدم إبقائها في السيارة خاصة في فصل الصيف، وإبعادها عن مصادر الحرارة مثل الأفران والمواقد.

نصائح بعد استخدام المطهر

وطالب بضرورة التأكد من أن اليد جافة تمامًا بعد استخدام المعقم قبل تقريبها من مصادر الحرارة مثل الطهي أو الشوي أو التدخين لتجنب مخاطر الحروق.

وحذر من استخدام المعقمات في باقي أنحاء الجسم، حيث إنها تستخدم لليدين فقط.