نصائح هامة للتعامل مع المتهورين على الطريق

استعرض وليد الزامل رئيس قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود الأخطاء التي يرتكبها المتهورون على الطرق.

السيارات المفقودة

وقال الزامل خلال لقائه ببرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية إنه يرى سيارات متهورة متمسكة بالسيارات من الخلف، موضحا أن هذه السيارات مظللة بالكامل ولديها أدوات لتضخيم مستوى الصوت مثل الزئير. لطائرة عسكرية.

وأضاف أن سائقي هذه السيارات يلجأون إلى استخدام الأضواء المكثفة التي تشل سائقي المركبات الأخرى ولا تستطيع الانعطاف يمينًا أو يسارًا، موضحًا أن النساء وكبار السن يتعرضون للإرهاب والترهيب من قبل السائقين المتهورين. مما يؤدي إلى تحويل النساء لسياراتهن والتسبب في وقوع حادث مروري.

تجنب العناد مع المتهورين

وعن رد الفعل المطلوب للتعامل مع المتهورين قال الزامل تجنب العناد وتجنب المتهورون، وتصوير مخالفاتهم وإبلاغ الإدارة العامة للمرور.

وأكد أن هذه الأساليب المتهورة ليست مخالفة مرورية بقدر ما هي الشروع في جريمة تشمل ترهيب وترهيب العائلات الآمنة وكبار السن.