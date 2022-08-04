نصاب الزكاة في الجزائر 2022، وضحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الجزائر في بداية العام الهجري بتحديد نصاب الزكاة في النقود والعروض التجارية، وذلك ليسهل على المواطنين معرفة مقدار زكاتهم المطلوبة منهم، حيث اشترطت وزارة الأوقاف على ان يكون الدفع إلزامي، حيث وضعت صندوق الزكاة في الحساب البريدي للدولة ليتم استخدامه من قبل المواطنين ودعتهم الى ايداع الزكاة في الحساب البريدي الخاص، من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين.

نصاب الزكاة في الجزائر

تعد دولة الجزائر من الدول الاسلامية وهناك الكثير من مواطنيها مسلمون، وتعد وزارة الأوقاف من أهم الوزارات في دولة الجزائر، حيث تهتم هذه الوزارة في كافة الاجراءات الدينية، ومن أبرزها معرفة النصاب، وكيفية حساب الزكاة ولها الكثير من المهام الاخرى، حيث قامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الأونة الأخيرة، بتحديد نصاب الزكاة 1444.

نصاب الزكاة في الجزائر 2022

حسب ما أوضحت بعض المصادر حول “النصاب الأصلي هو 20 دينار ذهب أي ما يعادل خمسة وثمانين (85) جراماً ، والوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة + أجينور + سعر جرام واحد عيار 18. قيراط الذهب بـ 9600 دينار وبالتالي فإن النصاب تقدر الزكاة على النحو التالي: 85 جرام × 9600 دينار جزائري = 816000 دينار جزائري وثمانمائة وستة عشر ألف دينار جزائري.

طريقة حساب نصاب الزكاة في الجزائر

يبحث الكثير من المواطنين بالبحث حول كيفية حساب نصاب الزكاة، حيث تتنازع طريقة حسابه وذلك حسب الحاجة، طريقة حساب نصاب الذهب، يختلف عن التجارة، وغيرها:

حيث نصاب الذهب في دولة الجزائر 85 غرام

تقدر مقدار الزكاة 2.5%

يضرب المبلغ مقدار الزكاة ثم يتم تقسيمه على مئة

يتم حسابه بشكل سنوي، يجب أن يمر حول كامل.

تم تحديد نسبة نصاب الزكاة في الجزائر 2022، وقدر ذلك قدر بسبع مائة وخمسة آلاف وخمسمائة (705.500,00) دينار جزائري، واشترطت الوزارة أن يكون دفع الزكاة إلزاميًا بشكل مباشر على جميع القيم الاقتصادية حتى القيمة السابقة والبالغة 5.2٪ أي ما يقرب من ربع القيمة العاشرة.