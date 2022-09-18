نصراوي ينتقد رينارد لاستبعاد فلاديمير وطلب لضم بانيجا..”جدل مثير”

تعرض المدرب الفرنسي، هِيْرفِيْ رينار، مدرب المنتخب السعودي، لانتقادات من الجماهِيْر ووسائل الإعلام بعد إعلانه القائمة التي سيتقدم إليها فِيْ تركيز سبتمبر المقبل، فِيْ إطار الاستعدادات لاستضافة مونديال قطر 2022.

أعلن المنتخب السعودي عَنّْ دعوة 26 لاعبا إلَّى القائمة الرسمية التي تواجه الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية، فِيْ مباراة ودية، فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، استعدادًا لمونديال العالم، الذي ينطلق فِيْ قطر، فِيْ نوفمبر المقبل. .

استغلت جماهِيْر الهلال خطأ الإعلامي مبارك الشهري، بعد طلبه باستدعاء الصربي فلاديمير ستويكوفِيْتش، حارس الفِيْحاء، لقائمة المنتخب السعودي، حيث أطلق هاشتاغ مع الأسطورة. اسمك على منصة تويتر.

وكان الشهري قد أدلى بتصريحات تلفزيونية انتقد فِيْها رينارد لعدم استدعائه لعبد الرحمن غريب وأيمن يحيى وسميحان النابت وخالد الغنام وعبد الرحمن العبود وكذلك حارس الفِيْحاء الذي رفع الكرة. كأس خادم الحرمين الشريفِيْن الموسم الماضي.

وسخرت الجماهِيْر، عبر هاشتاغ “فلاديمير” على تويتر، من طلب الإعلامي المعروف باسم فريق النصر، الذي عرض إدراج الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الاتحاد، فِيْ قائمة المنتخب السعودي. .

وواصلت الجماهِيْر تهكَمْهم، إذ انتقدوا رينارد بعد أن استدعى سلمان الفراج محور الهلال، وتجاهل الأرجنتيني بانيجا فريق الشباب.

وكتب الإعلامي بندر الروزيحان، عبر حسابه على تويتر، أنه حاول مساعدة مبارك الشهري نيابة عَنّْ لاعبي العبود وسميحان النابت، لكنه تفاجأ بطلب ضم الفِيْحاء. الحارس فلاديمير لتشكيل الفريق.

وتابع “الشهري قال فِيْ النص أن حارس مرمى الفِيْحاء الذي رفع كأس خادم الحرمين الشريفِيْن وأعتقد أنه بعد اقتراحي بسحب الأدوار كان إلهاء وخسارة المعلومات. “.

تضمنت قائمة الفريق

حراس المرمى محمد العويس – فواز القرني – محمد اليامي – نواف العقيدي.

خطوط الدفاع ياسر الشهراني – علي البلاحي – عبدالاله العمري – عبدالله مادو – حسن التمبكتي – سلطان الغنام – سعود عبد الحميد – احمد بامسعود

خط الوسط علي الحسن – سامي الناجي – عوض الناشري – محمد كانو – الرياض الشراحيلي – سلمان الفراج – ناصر الدوسري – سالم الدوسري – هتان بحبري – نواف العبد – هِيْثم عسيري.

مهاجمون فهد المولد – فراس البريكان – هارون كَمْارا.