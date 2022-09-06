نصرة الحربي واجهت الغدر من شخص نسي العشرة.. وهكذا تجاوزت الاكتئاب

كشفت الفنانة والإعلامية السعودية نصرة الحربي، مؤخرًا، عَنّْ جوانب عديدة من حياتها الخاصة بعد إعلان انفصالها عَنّْ زوجها الثاني.

التعامل مع الاكتئاب

وفِيْ مقطع فِيْديو جديد نشرته نصرة الحربي عبر حسابها على سناب شات، أشارت إلَّى أنها تعرضت للخيانة من الأقرباء لها، حيث قالت إنها نسيت العشرة هُو وقبيلته، الأمر الذي أغرقها فِيْ فوضى. حالة من الاكتئاب والصدمة، رغم أنها أبرزت احترامها له رغم ما صدر عَنّْه هُو وأهله، إلا أنها أكدت إيمانها بالقدر والعدل والقدرة على استرداد حقوقها منه.

وأوضحت نصرة أن ما جعلها تسترد حياتها وتتغلب على الاكتئاب والحالة النفسية الصعبة التي مرت بها بسبب خيانة ذلك الشخص الذي لم يذكر اسمها أو يشير إلَّى أنها كانت زوجته السابقة هُو ابنها الذي كان عمره 4 أشهر فِيْ ذلك الوقت.

قال الحربي “ما جعلني أتجاوز أشياء كثيرة، ما جعلني أرتفع من ذروة اكتئابي من ذروة صدمتي. طفلة جميلة أمامي عمرها أربعة أشهر، لذلك كنت أقول لا شيء فِيْ هذا العالم يستحق كل هذا العَنّْاء.

إعلان طلاقهما

كشفت نصرة الحربي، قبل عدة أشهر، عَنّْ طلاقها وانفصالها عَنّْ زوجها قبل عامين، وأن الخطوة التي خلعت النقاب كانت قبل أشهر قليلة فقط، نافِيْة أن يكون سبب ذلك انفصالها عَنّْ زوجها.

ونشرت القناة مقطع فِيْديو لها وهِيْ ترتدي الحجاب مرة أخرى، معربة عَنّْ انزعاجها من تساؤلات المعجبين حول سبب خلعها للنقاب ثم الحجاب كأمر شخصي، قائلة “أتمنى أن أموت وأرضى عَنّْي. أنا شخص جيد ونظيف “.

وتابع حديثه عَنّْ فشل زواجه قائلاً “كنت أتمنى أن أعيش حياة طبيعية ومستقرة … أعيش مع أناس طيبين.

وأضاف “شللت النقاب لأسباب خاصة، ويمكن أن يكون على صواب أو خطأ، لكنني ما زلت أؤمن بالله.