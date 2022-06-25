نصيحة حول التهاب المفاصل الروماتويدي

يعد التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل الروماتويدي مرضًا مزمنًا واسع الانتشار يتسبب في مهاجمة جهاز المناعة للمفاصل، مما يسبب الالتهاب والدمار. من الممكن أيضًا أن يتلف الجهاز المناعي أعضاء أخرى في الجسم، مثل الرئتين والجلد. في بعض الحالات، يؤدي المرض إلى الإعاقة، مما يؤدي إلى فقدان القدرة على الحركة والإنتاجية. يتم تشخيص المرض عن طريق اختبارات الدم المعملية مثل تحليل عامل الروماتويد والتصوير المقطعي المحوسب. يتم تشخيص المرض وعلاجه على المدى الطويل من قبل أخصائي أمراض المفاصل، وهو متخصص في علاج أمراض المفاصل والأنسجة المحيطة.

يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي

آلام المفاصل وتيبس المفاصل (الرسغين واليدين والقدمين والوركين والمعصمين)

حُمى

مشاكل في الرئة

مشاكل قلبية

حكة في الجلد

متعب

عيون جافة

التهاب المفاصل الروماتويدي مشكلة جهازية (مرض جهازية). في أي وقت يكون لديك عدوى تؤثر على الجسم كله، فأنت تريد أن تفكر في مسببات الأمراض.

ولكن ما هي أنواع مسببات الأمراض المتورطة في التهاب المفاصل الروماتويدي حسنًا، وجدوا بكتيريا من الفم موجودة أيضًا في السائل الزليلي من مفاصل مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي. هذا يفسر سبب قيام جسمك بمهاجمة مفاصلك.

هذا ما كنت سأفعله إذا كان لدي