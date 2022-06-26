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نصيحة لصعوبة التبول وتضخم غدة البروستاتا

كتب newsaفي آخر تحديث
نصيحة لصعوبة التبول وتضخم غدة البروستاتا

البروستاتا هي غدة تناسلية ذكرية تقع أسفل البطن وفوق المثانة، وتضخمها عبارة عن ورم ليفي يظهر غالبًا في الجزء الأوسط منها

  • تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، والذي يحدث عندما تنمو البروستاتا. المشكلة في هذه الحالة هي أنها تعترض الطريق
  • سوف يتدفق مجرى البول والبول مرة أخرى إلى الكلى والكبد، مما قد يؤدي إلى حدوث تسمم. تتأثر هذه الحالة بالفعل بالهرمونات.
  • بعض الهرمونات لها تأثير ابتنائي على الجسم، مما يعني أن الهرمونات لديها القدرة على جعل الأشياء تنمو.

نوع الهرمون المنشطة المعني

  • الأنسولين – نظام غذائي صحي كيتو وصيام متقطع
  • IGF-1 أو هرمون يشبه الأنسولين – يشبه الأنسولين ولكنه يشبه أيضًا هرمونات النمو.
  • هذا من أجل السيطرة على الهرمون، يجب عدم تناول أي من منتجات الألبان وتجنب استهلاك كميات كبيرة من البروتين.
  • التستوستيرون – يمكن أيضًا تحويله إلى شكل أقوى من هرمون التستوستيرون يسمى DHT.
  • نبات القراص هو أحد أقوى مثبطات هذه الإنزيمات التي تساعد على تعزيز تضخم البروستاتا.
  • الإستروجين – أحد أكثر أسباب تضخم البروستاتا بالإضافة إلى الأنسولين.
  • تحتوي الخضراوات الصليبية أو الخضراوات الصليبية على مثبط إنزيم قوي جدًا يساعد على تقليل الكمية الزائدة من الإستروجين.