نصيحة لصعوبة التبول وتضخم غدة البروستاتا

البروستاتا هي غدة تناسلية ذكرية تقع أسفل البطن وفوق المثانة، وتضخمها عبارة عن ورم ليفي يظهر غالبًا في الجزء الأوسط منها
- تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، والذي يحدث عندما تنمو البروستاتا. المشكلة في هذه الحالة هي أنها تعترض الطريق
- سوف يتدفق مجرى البول والبول مرة أخرى إلى الكلى والكبد، مما قد يؤدي إلى حدوث تسمم. تتأثر هذه الحالة بالفعل بالهرمونات.
- بعض الهرمونات لها تأثير ابتنائي على الجسم، مما يعني أن الهرمونات لديها القدرة على جعل الأشياء تنمو.
نوع الهرمون المنشطة المعني
- الأنسولين – نظام غذائي صحي كيتو وصيام متقطع
- IGF-1 أو هرمون يشبه الأنسولين – يشبه الأنسولين ولكنه يشبه أيضًا هرمونات النمو.
- هذا من أجل السيطرة على الهرمون، يجب عدم تناول أي من منتجات الألبان وتجنب استهلاك كميات كبيرة من البروتين.
- التستوستيرون – يمكن أيضًا تحويله إلى شكل أقوى من هرمون التستوستيرون يسمى DHT.
- نبات القراص هو أحد أقوى مثبطات هذه الإنزيمات التي تساعد على تعزيز تضخم البروستاتا.
- الإستروجين – أحد أكثر أسباب تضخم البروستاتا بالإضافة إلى الأنسولين.
- تحتوي الخضراوات الصليبية أو الخضراوات الصليبية على مثبط إنزيم قوي جدًا يساعد على تقليل الكمية الزائدة من الإستروجين.