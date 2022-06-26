نصيحة لصعوبة التبول وتضخم غدة البروستاتا

البروستاتا هي غدة تناسلية ذكرية تقع أسفل البطن وفوق المثانة، وتضخمها عبارة عن ورم ليفي يظهر غالبًا في الجزء الأوسط منها

تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، والذي يحدث عندما تنمو البروستاتا. المشكلة في هذه الحالة هي أنها تعترض الطريق

سوف يتدفق مجرى البول والبول مرة أخرى إلى الكلى والكبد، مما قد يؤدي إلى حدوث تسمم. تتأثر هذه الحالة بالفعل بالهرمونات.

بعض الهرمونات لها تأثير ابتنائي على الجسم، مما يعني أن الهرمونات لديها القدرة على جعل الأشياء تنمو.

نوع الهرمون المنشطة المعني