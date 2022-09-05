نصيحة “محمد العريان” لمستثمري الأسْهُمْ والسندات

أكد الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان أن أسواق الأسْهُمْ والسندات تبدو مشوهة، مما يعَنّْي أن الوقت قد حان للمستثمرين لتعديل محافظهم الاستثمارية.

قال كبير المستشارين الاقتصاديين فِيْ أليانز فِيْ تصريحات لشبكة سي إن بي سي إن المستثمرين يجب أن يحتفظوا بالنقد والأصول قصيرة الأجل وذات الدخل الثابت.

وأضاف العريان خلال منتدى فِيْ إيطاليا “نحتاج إلَّى الخروج من هذه الأسواق المشوهة التي أحدثت الكثير من الضرر”. “نحن نعيد تسعير الأصول. لا أعتقد أننا وصلنا إلَّى هناك حتى الآن، لكننا بالتأكيد فِيْ طريقنا إلَّى إعادة التسعير “.

يعتقد العريان أن التصحيح المتزامن – الذي يحدث عادة مرة واحدة فقط كل 50 عامًا وفقًا لبنك ميرابود السويسري – يعَنّْي أن المستثمرين بحاجة إلَّى التركيز على الأصول التي تتجنب المخاطرة.

“ما تعلمناه فِيْ النصف الأول من هذا العام ومرة ​​أخرى فِيْ أغسطس الماضي هُو أن الأسْهُمْ والسندات يمكن أن تنخفض فِيْ نفس الوقت، وفِيْ عالم كهذا، عليك أن تنظر فِيْ اتجاه الأصول قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت، وشرح ذلك.

انخفض مؤشر S&P 500 للأسهم الأمريكية بنسبة 6.5٪ منذ خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول فِيْ ندوة جاكسون هُول فِيْ 25 أغسطس الماضي، بينما دخلت السندات العالمية سوقها الهابطة الأول منذ ثلاثة عقود.

قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ نيويورك، يوم الثلاثاء الماضي إنه يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بما يكفِيْ لكبح النمو وخفض التضخم، ومن ثم سيحتاج إلَّى إبقائها عَنّْد مستويات عالية حتى نهاية عام 2023. .

وأضاف أن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سيحتاج على الأرجح إلَّى رفع سعر الفائدة الرئيسي فوق 3.5 فِيْ المائة للضغط على التضخم نزولاً وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

وقال ويليامز لصحيفة وول ستريت جورنال “بناءً على ما أراه فِيْ بيانات التضخم وما أراه فِيْ الاقتصاد، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن أتوقع أي تعديلات هبوطية فِيْ أسعار الفائدة”.

وقال أيضًا إن التضخم من المرجح أن يتراوح بين 2.5 فِيْ المائة و 3.0 فِيْ المائة العام المقبل، مما يشير إلَّى أن معدل الأموال الفِيْدرالية فِيْ نطاق يتراوح بين 3.0 فِيْ المائة و 3.5 فِيْ المائة لن يثبط أو يحفز الاقتصاد.