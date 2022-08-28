شرح نص المادة ١١١ من نظام العمل السعودي ، يبحث الكثير من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية عن نظام العمل السعودي من المادة 111، حيث يرى الموظفون أهمية هذه المادة من دستور العمل السعودي وذلك لأنها تتعلق بالاجازات والتحفيزات والأمور الادارية التي تتعلق بالموظفين وينظم العلاقات بين صاحب العمل وبين الموظفين وما يتلقاه الفرد السعودي من تسهيلات في العمل، ومنه سندرج لكم كافة التفاصي حول شرح المادة 111 من نظام العمل السعودي .

نظام مكتب العمل في الأجازات

من أول البنود التي تأتي ضمن نظام المكاتب هو انه يحق للموظف من أي جهة حكومية أو مصنع أو شركة عامة أن يحصل على الأجازات السنوية المدفوعة، حيث تتراوح الاجازات 21 الى ثلاثين يوم، وبشرط أن يكون قد عمل لمدة عام واحد على الأقل، ثانيًا لا يجوز للموظف أن يحصل على الاجازات السنوية أو أن يقوم بالتعويض عنها وعليه تكون الاجازات خلال نفس العام واذا ترك العمل قبل الحصول على الاجازة يحصل على أجر بديل.

نظام مكتب العمل في الاجازات الرسمية

يحصل العامل على اجازات مرضية خلال العام الأول من توظيفه، ويحصل على الاجازة المرضية دفوعة الأجر مدة 30 يومًا، ولا يجوز لصاحب العمل أن تزيد اجازته عن خمسة شهور، ويجوز أن يربط اجازته المرضية بالاجازة السنوية، أن لا يقوم صاحب العمل بدفع الأجر للعامل عن عطلات نهاية الأسبوع، وعطلات الفترات المرضي.

الفئات التي تأخذ اجازة الطواريء

يحق أخذ الاجازة لأربعة فئات لأجازات الطوارئ ومنها

يحق أخذ الاجازة في حالة وفاة أحد الوالدين وتكون مدفوعة الأجر.

في حال الزواج أو الولادة يتم أخذ اجازة لمدة خمسة أيام أو ثلاثة أيام بأجر كامل.

في حال الظروف الشخصية في حال الرضاعة والولادة يحق أخذ اجازة مدفوعة الأجر.

يحق لصاحب العمل أن يقوم بالنظر والاطلاع على كافة المستندات التي تثبت صحة طلب الاجازة.

وعليه فإن هذا القانون من الدستور 111 يضمن للعام أخذ الاجازات الرسمية والاجازات المرضية وكافة ما يتعلق بقانون العمل للعامل ولصاحب العمل أيضًا، ما يضمن حق العامل في الدستور السعودي.