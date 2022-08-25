نطق اسم المتصل للاندرويد بدون برامج ، قد تسائل العديد من الأشخاص في مناطق مختلفة حول العالم ممن يحملون أجهزة الهواتف والتي تعمل بنظام الاندرويد حول التعرف على اسم الشخص المتصل دون تنزيل برامج لتلك العملية ، وياتي ذلك في حال الهاتف بعيدًا عن المستخدم ، ففي كثير من الحالات يكون الهاتف بعيدًا عن متناول يد الشخص ، أو يواجه بعض المستخدمين صعوبة في القراءة مما يجعل الأمر صعبًا التعرف على المتصل ، تابعوا معنا .

نطق اسم المتصل لنظام Android بدون برامج

يرغب العديد من المستخدمين الذين يعانون من مشاكل في الرؤية تمنعهم من القراءة على الهاتف جيدًا في جعل الهاتف يتكلم باسم المتصل دون الحاجة إلى برنامج، حيث أن العديد من أجهزة Android تقدم هذه الخدمة كميزة أساسية في الهاتف، وهي يتم تفعيله باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى تطبيق الهاتف.

انقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية من الشاشة.

أدخل الإعدادات.

انقر فوق خيار الرد أو إنهاء المكالمات.

قم بتنشيط خيار قراءة أسماء المتصلين بصوت عالٍ.

انتقل إلى إعدادات الهاتف المحمول.

انتقل إلى قسم الإعدادات العامة.

قم بتنشيط خيار تحويل النص إلى كلام.

نطق اسم المتصل بالعربية

يتم نطق اسم المتصل المسجل على هاتفنا المحمول باللغة العربية عن طريق تغيير لغة الهاتف المحمول إلى اللغة العربية، أو يمكنك الانتقال إلى إعدادات اللغة والإدخال وتنزيل قاموس اللغة العربية من بين خيارات تحويل النص إلى كلام، ويتم تفعيل خاصية نطق اسم المتصل باتباع الخطوات كالتالي

افتح تطبيق الهاتف للاتصال.

انقر على النقاط الثلاث أعلى الشاشة وقم بالوصول إلى الإعدادات من القائمة.

انقر فوق الخيارات للرد على المكالمة أو إنهاؤها.

حدد الميزة لقراءة أسماء المتصلين بصوت عالٍ.

يُقرأ اسم أي متصل بصوت عالٍ سواء كان مكتوبًا باللغة العربية أو الإنجليزية.

قل اسم المتصل شاومي

في سياق الحديث عن نطق اسم المتصل للأندرويد بدون برامج، من الضروري شرح كيفية تفعيل الميزة على أجهزة Xiaomi، وهذا ممكن على النحو التالي

قم بتنزيل تطبيق Phone by Google لهواتف Shumi بالضغط على الرابط المباشر ““.

قم بتثبيت التطبيق وافتحه على الهاتف.

اعرض قائمة الخيارات من خلال النقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية من الشاشة.

انتقل إلى إعدادات التطبيق.

ادخل إلى قسم الإعلان عن هوية المتصل.

حدد دائمًا أو دائمًا.

برنامج نطق اسم المتصل المجاني

في حالة عدم نجاح المستخدم في جعل الجهاز ينطق اسم المتصل لنظام أندرويد بدون برامج، فيجب عليه الحصول على برنامج من أجل نطق اسم المتصل، حيث يقدم برنامج Phone by Google خدمة لـ نطق اسم المتصل بصوت عالٍ مجانًا على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android، حيث بعد تنزيل التطبيق عبر الرابط المباشر “”، يجب جعله تطبيق الاتصال الافتراضي وتفعيل خيار إعلان Caller ID من إعدادات التطبيق، حيث يقدم البرنامج العديد من الميزات المتنوعة والمفيدة للمستخدم مثل معرفة هوية المتصل وحظر المكالمات المزعجة.

نطق اسم المتصل بدون نت

بالإضافة إلى نطق اسم المتصل للاندرويد بدون برامج، يمكنك الحصول على برنامج Caller Name Talker من خلال الرابط المباشر “”، حيث يوفر التطبيق خدمة لقراءة اسم المتصل على الهاتف المحمول دون الحاجة إلى ذلك. الاتصال بالإنترنت ومجاني تمامًا، ويحتوي التطبيق على عدد من الخيارات التي تساعد المستخدم في تخصيص تجربة التطبيق، فهو تطبيق بسيط بحجم صغير جدًا على هواتف Android.

قم بإلغاء نطق اسم المتصل لشركة Samsung

قد لا يحبذ كثير من المستخدمين ميزة نطق الاسم مما يدفعهم للبحث عن طريقة لإلغاء الميزة مرة أخرى، حيث أنه من أجل إلغاء نطق خاصية اسم المتصل يجب اتباع الخطوات على النحو التالي

نقل محول تطبيقات الهاتف المتحرك.

انقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية من الشاشة لعرض القائمة.

أدخل إعدادات التطبيق.

انقر فوق خيارات للرد على المكالمة أو إنهائها.

قم بإلغاء تنشيط ميزة نطق اسم المتصل بصوت عالٍ.

ارجع من أجل حفظ التغييرات.

نطق اسم المتصل للاندرويد بدون برامج ، دائماً ما نقوم بترك الهواتف في الشواحن أو عبر المكتب الخاص بالعمل ، وغي تلك الحالات لا بد ان يتعرض أي شخص الى الاتصال من قبل شخص أخر ، فيحتاج الشخص الى نطق اسم المتصل للتعرف على الاتصال هل مهم ام شخص عادي .