نظارة الواقع المعزز بكاميرا 50 ميجا بيكسل.. ابتكار جديد من شاومي

أطلقت شركة Xiaomi نظارات الواقع المعزز الجديدة Mijia Glasses Camera، والتي تتميز بشاشة Micro-OLED من سوني.

أطلقت شركة Xiaomi نظارات الواقع المعزز الجديدة Mijia Glasses Camera، والتي تتميز بشاشة Micro-OLED من سوني.

تتميز شاشة نظارات الواقع المعزز بحد أقصى للسطوع يبلغ 3000 شمعة / المتر المربع.

وأوضحت الشركة الصينية أن نظارات الواقع المعزز لكاميرا Mijia Glasses الجديدة مزودة بكاميرا 50 ميجا بكسل بكاميرا بريسكوب 8 ميجا بكسل. تحتوي الكاميرا على زوم هجين – رقمي وبصري – يصل إلَّى 15 ضعفًا.

يوجد داخل النظارات، والتي يمكن استخدامها بدون هاتف ذكي، معالج Qualcomm ثماني النواة مع 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 غيغابايت من الذاكرة الداخلية.

النظارات التي تزن حوالي 100 جرام، تدعم تقنيات WiFi و Bluetooth 5.0، ومجهزة ببطارية 1020 مللي أمبير، والتي يمكن شحنها بنسبة 80٪ فِيْ 30 دقيقة فقط.

وعلى مسار ابتكارات الشركة الصينية، أعلنت شركة Xiaomi فِيْ يوليو الماضي عَنّْ تشكيلة شاشات (TV ES Pro) الرائدة فِيْ الصين، والتي تأتي بأحجام (55 و 65 و 75) بوصة، ودقة عرض (4k).

تدعم جميع تلفزيونات Xiaomi الذكية (120Hz MEMC) و (HDR) و (Dolby Vision)، الإضاءة الخلفِيْة متعددة المناطق، وتأتي الشاشات بسطوع يصل إلَّى 700 شمعة.

تم تجهِيْز شاشات Xiaomi TV ES Pro 2022 الجديدة أيضًا بمكبرات صوت بقوة 25 وات مع Dolby Atmos.

تم تجهِيْز أجهزة تلفزيون Xiaomi الجديدة بمعالج رباعي النواة (A73) مع 3 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيجا بايت للتخزين.

يتم تشغيل شاشات Xiaomi الجديدة (Xiaomi TV ES Pro 2022) بواسطة (Android TV 11) مع واجهة (PatchWall) من Xiaomi فِيْ الأعلى.