نظام استئجار الدولة للعقار يتيح الإيجار المنتهي بالتمليك

وأوضحت المديرية العامة لعقار الدولة، أن نظام الإيجار العقاري للدولة يحل محل نظام (إيجارات الدولة وإخلاءها) الذي صدر بمرسوم ملكي عدد أيام نشره في الجريدة الرسمية.

مزايا نظام عقارات الدولة للإيجار

وأشار إلى أن النظام يعد نقلة نوعية أتت بشكل مطور ومحدث لمواكبة متطلبات التطوير للمرحلة المقبلة وتحسين حوكمة وأتمتة إجراءات الإيجار بشفافية عالية وتوحيد المرجع التنظيمي والإشراف والتنفيذ. السيطرة على عقارات الدولة، بما في ذلك تأجير العقارات من قبل الدولة، بالإضافة إلى زيادة كفاءة إنفاق التكاليف المالية لعمليات تأجير العقارات، والمساهمة في ترشيد الإنفاق العقاري من خلال الإيجار بالقيمة العادلة وفقًا لأسعار السوق.، وإعطاء المرونة في تطوير الحلول العقارية والمالية المستدامة، وتقليل نفقات المحفظة الإيجارية، وتطوير استغلال العقارات المؤجرة من قبل الجهات الحكومية.

خصائص النظام الجديد.

كشفت الهيئة عن أبرز خصائص نظام التأجير العقاري للدولة، والذي تمت الموافقة عليه أمس بجلسة مجلس الوزراء، حيث أتاح النظام للجهة الحكومية إنهاء العقد على شكل إيجار مع خيار الشراء بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. الهيئة ووزارة المالية، بالإضافة إلى منح مرونة أكبر في تحديد مدة عقود الإيجار، والتي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وتصل إلى 25 سنة، بشرط موافقة الهيئة، ويجوز لها تصل إلى 50 عاما للمباني المقامة على أراضي الدولة التي تتعاقد الهيئة في إنشائها مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.

بالإضافة إلى تأجير العقار للجهات الحكومية المختلفة، فقد طلب النظام أيضًا من الجهات الحكومية وضع خطة سنوية بالتنسيق مع المديرية العامة لعقار الدولة لعملية تأجير العقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها. على موقعها على شبكة الإنترنت أو بأي وسيلة أخرى، يتم تمثيلها من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وذات الصلة، بالإضافة إلى مالك العقار أو من يحق له قانونًا تأجيره، مع ملاحظة أن العمل جار على وضع اللائحة التنفيذية للنظام تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

وقدمت الهيئة شكرها وتقديرها لمجلس الوزراء الموقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ما وجدته الهيئة من دعم وتمكين لتحقيق أهدافها وتقديم خدماتها.