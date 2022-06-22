نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1443 طريقة التسجيل اون لاين وشروطه وطريقة الاستعلام عن المستحقات

نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1443 ، أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن وجود تعديلات على نظام التأمين بموجب مرسوم ملكي ، حيث يأخذ التأمين الاجتماعي جزءاً من رواتب العاملين في المملكة العربية السعودية شهرياً في مختلف مجالات وقطاعات الدولة ، ويتم صرف مزايا التأمينات الاجتماعية في حالة الوفاة ، والعجز الكلي أو أداء 20 سنة من الخدمة ، وتعديل نظام التأمين ضد البطالة ، ونظام ساند ، وخفض معدل الاشتراك إلى 1.5٪. بدلا من 2٪ من أجر الاشتراك.

خطوات التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1443

يمكن لجميع المستفيدين والمواطنين التسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلكترونيًا عبر بوابة التأمين الاجتماعي. خطوات التسجيل هي:

اولا المواطن يدخل البوابة ضمان اجتماعي.

ثم انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

ثم تحديد نوع المشترك (جهة حكومية ، أفراد ، أعمال).

انقر فوق أيقونة التسجيل الآن.

سيتم نقلك فورًا إلى صفحة التسجيل ، أدخل البيانات المطلوبة (الاسم ، البريد الإلكتروني ، رقم الهاتف المحمول ، كلمة المرور ، تأكيد كلمة المرور).

ثم أدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

اقرأ ووافق على الشروط المذكورة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة التسجيل.

كيفية الاستعلام عن مزايا الضمان الاجتماعي 1443

أتاحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن استحقاقات التأمين الاجتماعي ، حيث يمكن لجميع المشتركين في مؤسسة التأمين الاجتماعي السماح بالاستعلام عن المستحقات من خلال الخطوات التالية:

بادئ ذي بدء ، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة التأمين الاجتماعي.

ثم انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

بعد ذلك ، انقر على أيقونة خدمة التحقق السريع.

ستظهر أمامك مجموعة من الخيارات ، اختر الاستفسار عن مزايا الضمان الاجتماعي.

أدخل رقم الهوية الوطنية.

ثم اكتب رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

ثم انقر فوق أيقونة التحقق.

شروط صرف مزايا الضمان الاجتماعي