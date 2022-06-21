نظام التقاعد الجديد للمعلمين بالسعودية وأهم الشروط المطلوبة 1443

صدرت خلال الفترة الماضية عدة تعديلات جديدة على قانون العمل المدني في المملكة العربية السعودية ، حيث يهتم نظام المعاشات الجديد بمعرفة الكوادر التعليمية في جميع القطاعات بالمملكة العربية السعودية ، بعد الموافقة على ذلك. إضافة بعض التعديلات على نظام التقاعد الجديد ، وأن هذه التعديلات تشمل جميع العاملين في القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية ، ومن خلال مقالنا سنشرح تفاصيل التعديلات الجديدة التي تخص قانون التقاعد الجديد للمعلمين في المملكة. المملكة العربية السعودية.

التعرف على نظام التقاعد الجديد للمعلمين في المملكة العربية السعودية 1443

من خلال السطور التالية سوف نشرح كافة تفاصيل نظام التقاعد المبكر للمعلمين في المملكة العربية السعودية ، بحسب ما أوضحته المؤسسة العامة للتقاعد ، وهذه التفاصيل كالتالي:

يتم تقديم طلب الإحالة على التقاعد ، ثم الحصول على المعاش التقاعدي بعد انتهاء مدة الخدمة ، وهذه المدة لا تقل عن 20 سنة ، بعد الرجوع إلى اختصاصي الإحالة ، والحصول على موافقته.

يتم الاطلاع على معادلة الراتب التقاعدي وهي على أساس معدل 40 جزء من متوسط ​​حد الراتب الشهري للموظف خلال السنتين الأخيرتين وتحسب الخدمة عن كل سنة.

بعد انتهاء خدمة الموظف بسبب الفصل ، أو إلغاء العقد لأمر تأديبي ، أو بقرار من مجلس الإدارة ، يحصل الموظف على معاش تقاعدي ، وستكون مدة الخدمة التي تبلغ 15 عامًا تقريبًا ، لتتحاسب.

يحصل الموظف على معاش نهاية الخدمة بعد بلوغه سن خدمة التقاعد وهو سن 25 سنة.

في حال كانت مدة خدمة الموظف أقل من سنتين يصرف المعاش حسب المتوسط.

لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي عن أربعة أخماس متوسط ​​المعاش.

يصرف متوسط ​​المعاش عند رفض دفع الراتب أو التخفيض.

شروط تقاعد المعلمين بالمملكة العربية السعودية 1443

وضعت مؤسسة التقاعد في المملكة العربية السعودية عدة شروط لتقاعد المعلمين في المملكة العربية السعودية ، ومن هذه الشروط:

أولاً: أن يكون الموظف قد أمضى 20 سنة على الأقل في الوظيفة.

ينقل الموظف إلى التقاعد دون الحاجة إلى التقيد بأي شرط.

يتم قبول طلب وقف العمل من قبل المعلم الموظف في حال كان قد أمضى بالفعل 25 سنة في الوظيفة.

يشترط على المعلم أن يكون غير قادر على العمل.

في حال فصل المعلم بقرار من مجلس الوزراء السعودي ، يتم تحويله إلى التقاعد ، عند إتمام 15 سنة في الوظيفة.

فئات استحقاق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش 1443

أشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى عدة فئات استحقاق للمعاش بعد وفاة صاحب المعاش ، وهذه الفئات هي: