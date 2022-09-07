نظام التقاعد الجديد للمعلمين في المملكة 1444 ، أجرى على نظام التقاعد الجديد للمعلمين لعام 1440 تعديلات خاصة بالتقاعد المدني والمعلمين في المملكة العربية السعودية النظام تغيير على المواد التي تتعلق ومده الاستحقاق الخاصة بالموظف والمعاش التقاعدي وهذا عرف بنظام التقاعد الجديد في المملكة العربية السعودية.

مؤسسة التقاعد السعودية 1444

تعد مؤسسة التقاعد السعودية هي من المؤسسات العاملة في المملكة العربية السعودية والتي تهتم بإدارة المعاشات في الأنظمة المختلفة وهي تندرج تحت إدارة وزارة المالية السعودية حيث استطاعت أن تكون هيئة مستقلة خاصة برواتب ومعاشات الموظفين المتقاعدين في الجانب المدني والعسكري وكيفية احالتهم الى التقاعد النسبي.

نظام التقاعد الجديد 1444 للمعلمين

تم التعديل على النظام الجديد الخاص بالتقاعد المعلمين المدنيين في المملكة العربية السعودية وكذلك نصت المادة 18 على المدة التي تعطي الحق الى المعاش للموظف، ومن ضمن المواد المادة 19 التي تنص على مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في النظام الذي يساوي بين المعاش ومده الخدمة والمادة 25 تؤكد على المستحقين من صاحب المعاش الزوج أو الزوجة والأم والأب والابن والبنت والابن وبنت الابن الذي توفي في وهو صاحب المعاش والأخ والأخت والجد في وقد اشترط للشخص أن يكون معتمد في إعالة صاحب المعاش.

شروط التقاعد للمعلمين 1444

يشترط على المعلمين الذين يتم إحالتهم التقاعد المدني ان تتوفر فيها مجموعة الشروط وهي على النحو التالي:

اليوم بدي مده التقاعد 20 عاما على المعلم في الوظيفة عند التقدم للتقاعد المبكر.

يعتبر سن 60 هو العمر الأساسي للتقاعد في المملكة العربية.

إذا كان المعلم مفصولا عن العمل يتم تحويله الى المعاش دون أي شرط.

يجب على المعلم عدم قدرته على هذا وظيفته بسبب العجز في المعاش التقاعدي.

على المعلم أن يتوقف عن العمل بنفسه بشرط أن يكون قطن ب 25 عاما في الخدمة.

يحال المعلم إلى التقاعد بعد 15 عاما من فصله من قبل مجلس الوزراء.

يتم التقديم لإحالة التقاعد المبكر للمعلمين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم واتباع الإجراءات التي تختص في التقاعد المبكر للمعلمين ويجب عليك حساب عدد الأعوام الخدمة بشكل دقيق وإداراتها.