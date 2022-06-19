نظام التقاعد المدني الجديد 1443 تعديل نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية

نظام التقاعد المدني الجديد 1443تم الإعلان عنه بعد اجتماع مجلس الوزراء السعودي ، وسيتم تطبيق نظام التقاعد الجديد 1443 رسميًا. كان ذلك الثلاثاء الماضي ، عندما صدر قرار بتعديل نظام التقاعد المدني في المملكة ، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية ، وصدرت قرارات أخرى في شأن تعديل نظام التقاعد ، وشمل ذلك المدرسين والسعوديين. تُعرف المؤسسة العامة للتقاعد بأنها من أهم المؤسسات التي تتمتع باستقلالية تامة في المملكة ، وكانت في السابق تابعة لوزارة المالية ، وتم بالفعل إجراء التعديلات على نظام التقاعد المدني ، وهي من بين أهمها الأمور التي شغلت المواطنين في السعودية في الآونة الأخيرة. وهناك من يشكك في المادة 18 من نظام التقاعد المدني بعد إعلان هذه التعديلات مهمة ، وفي هذا المقال سنعرض لكم تفاصيل الموضوع.

نظام التقاعد المدني الجديد 1443

تم اعتماد نظام التقاعد المدني الجديد 1443 رسميًا من قبل مجلس الوزراء السعودي. كان ذلك في الجلسة الأخيرة التي عقدت في الخامس عشر من شهر ذي القعدة 1443 ، حيث تم إنشاء نظام التقاعد الجديد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وتم تنفيذ نظام التقاعد. كما تم تعديل نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد العسكري والمدني بموجب المرسوم السلطاني رقم م / 41.

نظام التقاعد الجديد

تم وضع مجموعة من الشروط ضمن تعديل نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية ، وهي موافقة صاحب العلاقة على التقاعد. في حالة عدم بلوغ المدة اللازمة للحصول على المعاش يتم صرف مكافأة مالية. إذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب غير تأديبي ، يستحق الموظف معاشًا تقاعديًا حسب مدة خدمته ، وأن يكون قد أكمل عشرين عامًا في العمل لقبول تقاعده. كما يحق له الحصول عليها في حالة الإعاقة أو بلوغه سن التقاعد أو عند وفاته تستلمه أسرته.

تعديل نظام التقاعد المدني

ومن أهم تفاصيل تعديل نظام التقاعد المدني أن هناك مدد استثنيت من التقاعد 1443. وهي المدة التي يقضيها العامل في الرتبة والوظيفة بالمخالفة لأحكام النظام العام. وبالمثل ، إذا تغيب الموظف بدون إجازة. وكذلك فترة الإجازة الاستثنائية في السعودية ، وأخرى إجازة بدون راتب. ومع ذلك ، يتم استبعاد الإجازة المرضية أو تلك المخصصة لأغراض الدراسة من هذا.

وهنا وصلنا إلى ختام المقال الخاص بنظام التقاعد المدني الجديد في السعودية والذي أعلن عنه مجلس الوزراء مؤخراً. كما تم إجراء تعديل على نظام التقاعد المدني والعسكري جعله موضوع بحث في الأيام الأخيرة ، كما تم إجراء تعديلات على الضمان الاجتماعي.