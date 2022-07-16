نظام الجنسية السَعُودِيْة وشُروطْ الحصول على الجنسية 1444

نظام الجنسية السَعُودِيْة وشُروطْ الحصول على الجنسيةيرغب الكثير من المقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ التعرف على نظام التجنيس فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وكذلك الشُروطْ اللازمة للحصول على الجنسية، وسوف نشرحها لكَمْ بالتفصيل عبر موقع ثقافني، لذا ابقوا معنا.

نظام الجنسية السَعُودِيْة

قانون الجنسية السَعُودِيْة هُو نظام أقرته المملكة العربية السَعُودِيْة عام 1954 م الموافق 1374 هـ.

فِيْ جميع المجالات التي تفِيْد المملكة العربية السَعُودِيْة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

تنص المادة 10 من قانون الجنسية السَعُودِيْة الصادر بأمر مجلس الوزراء رقم 4 بتاريخ 25 يناير 1954 على ما يلي

وفِيْ جميع الأحوال، يحق لوزارة الداخلية رفض الموافقة على منح الجنسية السَعُودِيْة للأجانب المستوفِيْن للشُروطْ المنصوص عليها فِيْ المادة 9 قبل تقديم عرض لأسباب.

تم تعديل بعض أحكام هذا النظام، وبقيت المادة 7 من القانون على النحو التالي

عديم الجنسية، أو تسجيل المرأة المولودة فِيْ المملكة لأب مجهُول ولدت فِيْها، ما لم يثبت خلاف ذلك.

هناك سعوديون ولدوا لأب سعوديين أو أمهات وأبوين سعوديين مجهُولي الجنسية أو عديمي الجنسية داخل المملكة العربية السَعُودِيْة وخارجها “. من الحالات التالية

إذا كان والدك من مواليد المملكة العربية السَعُودِيْة، فلا يهم إذا كان قد ولد فِيْ المملكة أو فِيْ الخارج.

إذا كانت والدتك سعودية ووالدك مجهُول أو عديم الجنسية.

مؤسس أو ابن مجهُول للعلاقة بين الوالدين والطفل المولود فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

شُروطْ الحصول على الجنسية السَعُودِيْة

نظام الجنسية السَعُودِيْة وشُروطْ الحصول على الجنسية يحدد نظام الجنسية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة شُروطًْا معينة يجب توافرها لمنح الجنسية السَعُودِيْة لغير السعوديين.

يمكن منح قانون الجنسية السَعُودِيْة وشُروطْ الحصول على الجنسية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للأجانب الذين يستوفون الشُروطْ التالية